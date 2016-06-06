به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نمایش فیلمهای مستند سینماتک خانه هنرمندان ایران، سهشنبه ۱۸ خرداد فیلم مستند «خانههای بیپلاک» به کارگردانی بیژن زمان پیرا و تهیهکنندگی محسن محسنی نسب با همکاری انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند در خانه هنرمندان ایران به نمایش در میآید.
فیلم مستند «خانههای بی پلاک» داستان خبرنگار کرد عراقی را روایت میکند که برای تهیه گزارشی درباره جنایتهایی که تکفیریهای داعشی در عراق مرتکب شدهاند، به کمپ آوارگان عراقی در اطراف اربیل و کوههای شنگال میرود. یک هفته از رفتن خبرنگار به منطقه میگذرد و هیچ خبری از او نمیشود. جمال یکی از همکاران و دوست قدیمی خبرنگار که خود او نیز یک خبرنگار است وقتی خبر غیبت طولانی دوستاش را میشنود نگران میشود و تصمیم میگیرد برای پیدا کردن دوست و همکار گم شدهاش به کمپ آوارگان در عراق برود. او در این مسیر روایتگر تلخ گوشهای از فجایع ضد انسانی جنایتکارانی به نام داعش میشود.
مستند «خانههای بیپلاک» سهشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۸ در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید. تماشای این مستند برای عموم آزاد است.
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