به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن در گفت و گویی با تقدیر از مسوولان برگزاری نمایشگاه قرآن گفت: انتخاب شعار امسال نمایشگاه قرآن، «به سوی فهم قرآن» باتوجه به نامگذاری سال ٩٥ به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل انتخاب هوشمندانه ای از سوی مسوولان برگزاری نمایشگاه قرآن است.

وی با بیان اینکه مفاهیم قرآنی در فعالیت تمامی ارگان های شرکت کننده در نمایشگاه قرآن نهفته است، گفت: تمامی نهاد های شرکت کننده در نمایشگاه قرآن، فعالیت های یکساله خود را در معرض دید مخاطبان قرار می دهند و با توجه به استقبال عموم مردم از بخش های مختلف نمایشگاه قرآن، می توان گفت که مفاهیم قرآنی در فعالیت نهادها و موسسات تجلی پیدا می کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ غرب و سبک زندگی غربی جوامع اسلامی را مورد هجوم قرار داده است، گفت: رواج سبک زندگی غربی خطری است که خانواده های ایرانی را تهدید می کند،بنابراین رهبر معظم انقلاب با نگاه هوشمندانه ای که داشتند؛ مساله مهم سبک زندگی قرآنی را مطرح کردند. به نظر می رسد برای مقابله با این بحران فرهنگی ، اقتصاد مقاومتی نقش مهمی بتواند ایفا کند و نمایشگاه قرآن مکان مناسبی برای تحقق این امر باشد.

وی با بیان اینکه ماموریت اصلی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم؛ به سوی فهم قرآن و اقتصاد مقاومتی است، افزود: مسوولان برگزاری نمایشگاه قرآن باید تمامی فعالیت های خود را براساس این دو مساله مهم «به سوی فهم قرآن» و «اقتصاد مقاومتی» پایه ریزی کنند، ما نیز در مرکز طبع و نشر جمهوری اسلامی نیز ماموریت هایی در زمینه ترویج مفاهیم قرآن انجام دادیم که از جمله می توان به تحقیق و پژوهش درباره معارف و مفاهیم قرآن اشاره کرد که منجر به چاپ قرآن حکیم دانشجویی و قرآن حکیم دانش آموزی شد.

سرابی با تاکید براین نکته مهم که اقتصاد مقاومتی را باید از قرآن استخراج کرد، تصریح کرد: تمامی ارگان های دولتی و مردمی باید بر اساس رهنمودهای قرآن؛ به سوی فهم قرآن با محوریت سبک زندگی اسلامی و قرآنی و اقتصاد مقاومتی پیش بروند، بنابراین تحقیق و پژوهش در این زمینه لازم است که این کار را باید به اهل فن و تخصص بسپاریم.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.