تشریک مساعی دهیاران بامیراث فرهنگی/حفظ آثارباستانی روستامدنظرباشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی توحیدی صبح دوشنبه در جمع دهیاران بخش مرکزی کرمان با بیان وظایف سنگین دهیاران در روستاها ابراز کرد: ترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی و تولید محصولات کشاورزی و دامی از وظایف دهیاران است که اگر به همین مورد درست عمل کنند به اقتصاد مقاومتی عمل کرده اند.

وی افزود: ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت به بخشداری از وظایف دهیار است که گاهی مورد بی توجهی قرار می گیرد.

فرماندار کرمان با تأکید بر لزوم آشنایی کامل دهیاران به شرح وظایف خود گفت: دهیاری که 48 وظیفه خود را نداند و از آنها مطلع نباشد بهتر است نماند بهانه ها در این رابطه قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: طبق قانون، تنظیم، نگهداری، تسطیح معابر، قنوات، انهار، تأمین آب و روشنایی روستا در حد امکان از وظایف دهیاران است و اگر در اثر کاهلیِ دهیار، بارندگی موجب شود منزل کسی را آب ببرد طبق این بند می تواند از شما شکایت کند.

توحیدی وظیفه دیگر دهیار را شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت برای تأمین کار برای افراد جویای کار دانست وگفت: فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان نیز اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی است ضمن اینکه اینقدر که دهیاران در این زمینه اختیار دارند برخی مسئولین بالادست شما ندارند.

وی با اشاره به وظایف سنگین در برخی مسئولیت ها اظهار کرد: در آخرت بعضی افراد به خاطر گناهانشان مؤاخذه نمی شوند بلکه به خاطر عدم سعی و کوشش کافی مؤاخذه می شوند.

فرماندار کرمان تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ و بهره برداری از بناها و آثار باستانی روستا را یکی دیگر از کارهایی دانست که باید دهیارها به آن اهتمام ورزند.

وی تصریح کرد : دهیار باید برای معرفی محصولات روستا به شهرها با کشاورزان و اهالی همکاری کند و درصورت نیاز خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت روستا را به بهزیستی و کمیته امداد معرفی و متناسب با امکانات به آنها مساعدت کند.

توحیدی ادامه داد: مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم کردن آنها با هماهنگی مراجع ذیربط را یک دهیار نباید از نظر دور کند.

وی اضافه کرد: ساختارهایی که در قانون اساسی شکل گرفته نشان دهنده اهمیت آن ساختار است به طور مثال برای بازرسی ، سازمان تعریف شده است.