به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم چند کار خوب انجام داده اما چند کار روی زمین مانده هم دارد، گفت: از جمله اقداماتی که از سوی دولت یازدهم هنوز روی زمین مانده است، اشتغال است که باید یا از طریق برجام و یا به کرسی نشاندن اقتصاد مقاومتی در این زمینه هم گام مهمی بردارد.

وی افزود: اگر دولت از رکود عبور کرده، ملت را هم عبور دهد اما این حس هنوز بین مردم بوجود نیامده و همچنان مشکلات اقتصادی یک دغدغه برای اکثریت مردم است.

باهنر گفت: اینکه آقای روحانی یا هر رئیس‌جمهور دیگر توقع داشته باشند مخالف نداشته باشند، شدنی نیست. به هر حال منتقدان علاقه دارند دولت آقای روحانی یک دوره‌ای شود؛ البته معلوم نیست که علاقه آنها به کرسی بنشیند، به هر حال در سیاست هیچ اتفاق غیرممکنی وجود ندارد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ورود احمدی‌نژاد به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و احتمال حمایت اصولگرایان از وی، عنوان کرد: باید ببینیم که اصلاً آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات می‌آید یا نه ولی هنوز تصمیم‌گیری زود است. درباره انتخابات ریاست جمهوری معمولاً سه تا چهار ماه مانده به انتخابات جبهه‌ها مشخص می‌شوند.

وی درباره اینکه گفته می شود دو فراکسیون مجلس پایدار نخواهند بود عنوان کرد: فعالان مجلس در پارلمان معمولا بیشتر از دو فراکسیون نیستند، اگر یک فراکسیون اکثریت را داشته باشد نیازی به فراکسیون های دیگر نیست اما اگر از بین دو فراکسیون هیچ کدام اکثریت را نداشته باشند فراکسیون های خرد تعادل مجلس خواهند بود.

این فعال سیاسی عنوان کرد: در مجلس دهم شاید به صورت رسمی سه فراکسیون اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین امکان به وجود آمدن داشتند اما چون مستقلین جمع شان زیاد است و تفرقه هم بین شان زیاد است به صورت طبیعی تحت تاثیر دو فراکسیون دیگر قرار گرفتند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: به هر حال طرفین در مجلس کار خود را خوب آغاز کردند و اتفاق تغییر دهنده در شکل فراکسیون ها به وجود نخواهد افتاد.

باهنر عنوان کرد: تصمیمات مجلس عموما سیاسی نبوده و کار کارشناسی، تخصصی، منطقه ای و سیاست خارجی است و از آنجا که به خاطر بحث های سیاسی فراکسیون های سیاسی شکل می گیرند در مجلس این اتفاق نخواهد افتاد که فراکسیون های جدید ایجاد شود.

باهنر در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و فعالیت احزاب در انتخابات گفت: تشکیلات سیاسی کار حزبی خود را انجام می دهند، شاید ۳۵۰ تا ۴۰۰ مجوز حزبی صادر شده اما عملا ۸۰ درصد آنها روی کاغذ بوده و ۲۰ درصد دیگر فعال زمان انتخابات هستند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین عنوان کرد: شاید ۷ تا ۸ درصد احزاب کار مستمر انجام می دهند و جبهه پیروان خط امام و رهبری به طور مستمر فعالیت خود را انجام داده و نسبت به مسائل سیاسی مراقبت می کنند.

باهنر درباره برخی اخبار مبنی بر رد صلاحیت شدن روحانی برای انتخابات ۹۶ گفت: درباره صلاحیت یا رد آن برای آقای روحانی هیچ ادله ای وجود ندارد، البته ما که مدعی اسلام هستیم در رقابت های سیاسی بداخلاقی نکنیم.

وی افزود: برخی می گویند برای پیشگیری، برخی دوستان آقای روحانی این حرف ها را راه می اندازند اما به هر حال در مورد صلاحیت و عدم صلاحیت هنوز هیچ چیزی معلوم نیست.

وی درباره اینکه اصول گرایان چه گزینه ای را در مقابل آقا روحانی قرار خواهند داشت، گفت: اگر گزینه ای هم داشته باشیم نمی گوییم اما هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ایم چون زود است.

دبیر کل جبهه رهروان امام و رهبری درباره اینکه اینکه آیا همسویی مجلس دهم با دولت از جنس مجلس ششم است، گفت: همسویی مجلس و دولت در دوره های مختلف مطرح بوده است، در مجلس ششم هم دولت اصلاحات با مجلس مشکلاتی داشت، به هر حال انطباق مجلس با مواضع دولت یک آرزوی دست نیافتی است.

باهنر عنوان کرد: قوا موظف به همکاری با هم هستند، رهبری هم در جلسه دیروز در دیدار نمایندگان بر این مساله تاکید کردند منطقی هم این است چون قوا برای مقابله با هم طراحی نشده اند.

باهنر گفت: در جلسات مختلف به دوستان اصول گرا گفته ایم که نمایندگان مجلس موظفند از دولت حمایت کنند چون این تکلیف سیاسی و شرعی آنهاست البته باید رصد هم داشته باشند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: مجلس دهم ظرفیت همکاری بالایی با دولت برای حل مشکلات به صورت بالقوه دارد.

وی درباره گزارش آمریکا در حمایت ایران از تروریسم گفت: ما، امریکا را شیطان بزرگ می دانیم، در جریان مذاکرات برجام رهبری گفتند که آمریکا قابل اعتماد نیست، اینها زیر امضای خود می زنند، بنابراین باید لحظه به لحظه مراقبت کنیم.

باهنر یادآور شد: از زمان کودتای ۲۸ مرداد تا امروز دشمنی کرده اند، امریکا هر لحظه بفهمد که یک حرکت برای نابودی نظام باشد آن را به فردا نمی اندازد و اینکه حمله نظامی نمی کند خودش می داند هیچ غلطی نمی تواند کند.

این فعال سیاسی خاطرشان کرد گنده گویی هایشان در لفظ و کلام می ماند و جرات هیچ اقدامی را پیدا نمی کنند این به خاطر قدرت بالای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی درباره مواضع علی لاریجانی در نقد از دولت نهم و دهم و تمجید از دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم در سه تا چهار هدف خود خوب عمل کرده اما در برخی اهداف عملکرد خوبی نداشته است، اگر مشکلات اقتصادی را صددرصد به برجام گره بزنیم اشتباه است چون ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی به عملکرد قابل نقد خودمان برمی گردد اگر کسی فکر می کند با چند قرارداد خارجی مشکلات اقتصادی حل می شود در اشتباه است.

باهنر افزود: البته دولت نهم و دهم را هم نباید سیاه و سفید ببینیم.

وی گفت: آقای لاریجانی برداشت مثبت از عملکرد نهم و دهم ندارند، من هم معدل عملکرد دولت نهم و دهم را مثبت ارزیابی نمی کنم اما نقاطی دارد که می توان آن را تقویت کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره کاندیداتوری خود گفت: این خواب ها تعبیر نمی شود که من کاندیدا شوم من بازنشسته هستم و تصمیمی برای کاندیداتوری ندارم، تصمیم گیری زود است، هنوز کاندیدایی نداریم، من هم جزو کاندیداها نیستم.

وی درباره اینکه اصول گرایان از آقای لاریجانی حمایت نکرده اما از رئیس شدن وی خوشحال شدند گفت: درباره انتخابات مجلس یک وزن کشی صورت گرفت، برخی در رسانه ها اصرار داشتند که اصلاح طلبان پیروز شدند ما هم گفتیم ۱۰ خرداد معلوم می شود.

باهنر اعلام کرد: اگر اصلاح طلبان می توانستند هرگز کوتاه نمی آمدند حداقل این است که اصلاح طلبان اکثریت مجلس را ندارند.

نایب رئیس مجلس نهم اعلام کرد: آقای لاریجانی اصولگراست ممکن است برخی نقدها وجود داشته باشد اما نهایت کار مهم است که هم رئیس و هم ترکیب مجلس اصول گراست.

وی همچنین درباره اینکه چرا شورای عالی امنیت ملی درباره بدعهدی های آمریکا گزارش نمی دهد، گفت: قرار نیست موضع رسانه ای بگیرند اگر زمانی به وضعیتی رسید که یک تصمیم اجرایی بگیرد و در صورتی که غرب تعهدات خود را انجام ندهد جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را تغییر خواهد داد، شورای عالی امنیست ملی مامور رصد کردن برجام است.

وی افزود: رهبر انقلاب در حرم امام (ره) و در مراسم ۱۴ خرداد فرمودند که من در درازمدت مسائل فرهنگی را مهمتر از مسائل اقصادی می دانم، این صحبت رهبری به این دلیل است که انقلاب ما فرهنگی و دینی بوده و بقیه ابعاد از طریق اصلاح امور فرهنگی به ضرر یا نفع مردم خواهد بود.

باهنر یادآور شد: نفوذ رهبری که درباره آن گلایه کردند از تذکرات جدی است که مسئولان باید نسبت به آن حساس باشند.

این فعال سیاسی همچنین درباره روحیه انقلابی گری گفت: امام خمینی (ره) در همه مراحل زندگی خود اعتقاد داشت که «عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید» اگر این باور به وجود آید می توان فهمید این که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند کند یعنی چه.

وی تصریح کرد: برخی تلاش می کنند خودرا با محیط اطراف سازش گرا کنند این روحیه محافظه گری و نقطه مقابل آن انقلابی گری است.