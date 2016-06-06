افتتاح جوانه های صالحین در ۲۴ هزار پایگاه/درگیر جنگی تمام عیاریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در افتتاحیه سراسری طرح جوانه های صالحین که صبح امروز در مسجد امام خمینی شهرک قصر فیروزه ۲ برگزار شد، اظهار داشت: امروز درگیر یک جنگ تمام عیار با دشمن هستیم.

وی افزود: این دشمن روزی گمان می کرد زورش به ملت ایران می رسد و به جنگ ملت ما آمد، اما آن روز جوانان ما با سلاح ایثار و شهادت به جنگ دشمن رفتند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه شهید فهمیده و فهمیده های بسیاری در دوران دفاع مقدس به جنگ دشمن رفتند، ادامه داد: ۳۶ هزار دانش آموز در جبهه شهید شدند.

سردار نقدی ادامه داد: یکی از این دانش آموزان، شهید مهرداد عزیزاللهی است که وقتی امام(ره) مصاحبه وی با تلویزیون را می بینند می گویند او را بیاورید تا من ببینم و وقتی به محضر امام(ره) شرف‌یاب می شود، امام(ره) بر بازوی او بوسه زدند.

وی در ادامه گفت: امام(ره) در مورد این شهید فرمودند این ها ره ۱۰۰ ساله را یک‌شبه رفتند؛ جوانان ملت ایران در دوران دفاع مقدس به مقامات عالی رسیدند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنگ نرم توسط دشمن تصریح کرد: امروز درگیر جنگ نرم هستیم؛ یعنی جنگی فرهنگی و اقتصادی. دشمن می خواهد ما را گمراه کند. در دوران دفاع مقدس دشمن می خواست ما را بکشد، اما امروز می خواهد حق و باطل را اشتباه کنیم و به جای پیروی از ائمه(ع) به دنبال شهوات برویم و یا اینکه مأیوس شویم و مقابل دشمن سر تعظیم فرود آوریم.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه دشمن با ۱۷۶ کانال ماهواره ای فاسد، چندین هزار شبکه اینترنتی فاسد و کانال های فاسد در شبکه‌های اجتماعی آتش بر سر ملت می ریزد، اما وقتی فرمان پیشروی می دهد، جوانان ما برای رفتن به جبهه سوریه صف می کشند و پیش ما اشک ریخته و التماس می کنند.

وی خطاب به دشمنان تصریح کرد: دشمن بداند اگر در جبهه دفاع مقدس بر سر جوانان ما آتش می ریخت و آنها می ایستادند، امروز هم جوانان ما ایستاده اند؛ هر چه می خواهد خرج کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: آمریکا دو میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار برای منحرف کردن جوانان ما بودجه تعیین کرده است، اما رهبر انقلاب شهادت می دهد که جوانان ما امروز اگر از جوانان دفاع مقدس چیزی بیشتر نداشته باشند، کمتر هم ندارند.

سردار نقدی با اشاره به اینکه فرمانده ما امروز حضرت امام خامنه ای و ایشان نشان دهنده راه درست هستند، گفت: رهبر انقلاب در جنگ نرم از جوانان سه چیز یعنی تحصیل، تهذیب و ورزش را خواسته اند.

وی در ادامه با اشاره به طرح «جوانه های صالحین اظهار داشت: ۲۴ هزار پایگاه بسیج برنامه های خود برای اوقات فراغت جوانان در تابستان را تحت عنوان طرح جوانه های صالحین آغاز کرده اند. در سال گذشته ۲۰ هزار پایگاه این طرح را در دستور کار داشتند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین برنامه های طرح جوانه های صالحین را در جهت تعالی علمی، تعالی معنوی و تعالی جسمی عنوان و خاطرنشان کرد: برنامه های این ۲۴ هزار پایگاه تحت عنوان طرح جوانه های صالحین با نشاط، روحیه بخش و جوان‌پسند است.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۲۷۵ هزار نفر از طریق طرح جوانه های صالحین به بسیج پیوستند.

سردار نقدی افزود: دشمن مقابل تمام این برنامه ها ایستاده است و می خواهد به لحاظ علمی جلو نرویم و به همین دلیل دانشمندان هسته ای ما را ترور کردند. برای دشمن وحشتناک است که جوانان ما در خلیج فارس با قایق تفنگداران آنها را دستگیر می کنند.