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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

حجت الاسلام حشمتی:

فعالیت های نمایشگاه قرآن متأثر از شعار «به سوی فهم قرآن» است

فعالیت های نمایشگاه قرآن متأثر از شعار «به سوی فهم قرآن» است

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد گفت: فهم قرآن، یکی از اولویت های قرآنی است؛ به همین دلیل نمایشگاه امسال از نظر محتوایی تحت تاثیر شعار «به سوی فهم قرآن» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گویی با بیان اینکه مهمترین ویژگی توسعه فرهنگ قرآنی، مبتنی بودن بر فهم قرآن است، افزود: برای اینکه به سوی توسعه فرهنگ قرآنی پیش رویم؛ لازم است بری فهم قرآن اقدامات مختلف و متنوعی صورت گیرد.

وی ادامه داد: موسسات، نهادهای دولتی و غیردولتی، سازمان ها و ادارات باید برای فهم قرآن اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین حشمتی، معارف قرآنی را شالوده سبک زندگی مردم دانست و گفت: نمایشگاه قرآن به نهادینه کردن معارف قرآنی و تغییر سبک زندگی مردم کمک می کند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3677702

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