فعالیت های نمایشگاه قرآن متأثر از شعار «به سوی فهم قرآن» است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گویی با بیان اینکه مهمترین ویژگی توسعه فرهنگ قرآنی، مبتنی بودن بر فهم قرآن است، افزود: برای اینکه به سوی توسعه فرهنگ قرآنی پیش رویم؛ لازم است بری فهم قرآن اقدامات مختلف و متنوعی صورت گیرد.

وی ادامه داد: موسسات، نهادهای دولتی و غیردولتی، سازمان ها و ادارات باید برای فهم قرآن اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین حشمتی، معارف قرآنی را شالوده سبک زندگی مردم دانست و گفت: نمایشگاه قرآن به نهادینه کردن معارف قرآنی و تغییر سبک زندگی مردم کمک می کند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.