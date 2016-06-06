به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی امروز دوشنبه در نشست صمیمی با کارکنان تبلیغات اسلامی استان کردستان در سنندج گفت: هدف ما از خدمت در تبلیغات اسلامی باید دفاع از نظام، اصول اسلام، اصول نظام مقدس و دفاع از ولایت و رهبری و خدمت به مردم باشد.

وی بیان کرد: خوشحالم از اینکه توفیق این را پیدا کردم که در استان فرهنگی کردستان که دارای مردمانی با اصالت، باغیرت و با فرهنگ است، در کنار همکاران پرتلاش استان کردستان خدمت میکنم.

وی با اشاره به اینکه هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، افزود: ملاک فعالیت ما تقوای الهی است و اگر تقوا بر زندگی و رفتار ما حاکم شد بسیاری از مشکلات نیز خودبخود حل خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه رویکرد من در مدیریت این استان همراه با صمیمیت، رفاقت و دوستی است، بیان کرد: اگر در دستگاهی رفاقت و صمیمیت حاکم نشود کاری از پیش نخواهد رفت چرا که دستگاه ما یک ارگان فرهنگی است و برای تبلیغ و ارتقای فرهنگ همه موظف به خدمت هستیم.

حجت‌الاسلام کرمی صداقت و اعتماد را دو مولفه تاثیرگذار در پیشبرد اهداف برشمرد و گفت: باید صادقانه و شفاف کار کنیم و به هم اعتماد داشته باشیم.

وی نظم و انضباط، حفط حیثیت و کرامت همکاران، برخورد مناسب با مسائل کاری و حفظ حرمت را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: از تمامی نظرات، پیشنهادات و ایده‌های همکاران در بخش‌های مختلف استقبال خواهد کرد و استفاده خواهم برد.

وی بر توجه بیشتر به حوزه فرهنگی و اجرای برنامه های ارزشی در این راستا تاکید کرد و اظهارداشت: ترویج اخلاق اسلامی و اندیشه‌های امام راحل باید مبنا و نقشه راه ما در حوزه فرهنگی باشد.

در ادامه این نشست صمیمی کارکنان پس از تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مختار کرمی به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان نظرات خود را برای پیشبرد برنامه‌های این اداره‌کل اعلام کردند.