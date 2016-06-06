۳۲ نفر از زندان های همدان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل زندان های استان همدان، یدالله روحانی‌منش اظهار داشت: در دو ماه نخست امسال تعداد ۳۲ نفر از زندانیان این استان با مبلغ بدهی افزون بر ۲۰ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۲۰۴ ریال آزاد شدند که از این افراد ۶ نفر محکومیت‌های دیه و ۲۶ نفر محکومیت‌های مالی و مهریه و نفقه بوده است.

وی با بیان این‌که از میان افراد مورد مساعدت ۳۱ نفر مرد و یک نفر زن بوده است، افزود: طی ارتباط با شرکت‌های بیمه و پیگیری‌های به عمل آمده مبلغ ۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال از طریق شرکت‌های بیمه برای مجموع تصادفات پرداخت شده که مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال از این مبلغ به آزادی یک نفر از این طریق منجر شود.

روحانی‌منش عنوان کرد: با ارسال پرونده‌های دیه واجد شرایط به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و اخذ مبلغ ۷۱۲ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۰۰ ریال، ۲ نفر از مددجویان از این طریق آزاد شده‌اند و مبلغ ۳۱۴ میلیون ریال به‌صورت اعسار به تقسیط تامین و پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: طی دعوت از شکات پرونده‌ها مبلغ ۷ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ ریال در شورای حل اختلاف شعبه ۱۱۶ ویژه ستاد دیه، اخذ گذشت رضایت‌مندانه شده است و ۲ نفر نیز با وساطت و راهنمایی ستاد دیه به صورت مشاوره‌ای از زندان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان یادآور شد: ۲۰ مددجو با پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۴۲ میلیون و ۸۳ هزار ریال به صورت کمک ستاد دیه آزاد شده‌اند و برای آزادی ۷ نفر از زندانیان نیز مبلغ ۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال وام بانکی پرداخت شده است.

وی با بیان این‌که در این میان خود مددجویان نیز دخیل بوده و مبلغ یک میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۲۰۴ ریال هم‌یاری داشته‌اند، یادآور شد: ۲۸۰ مددجو جرائم غیرعمد هم‌اکنون در زندان‌های استان همدان محبوس هستند.