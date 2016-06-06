به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر دوشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور مؤسسات قرآنی و هنرمندان فعال در محل نمایشگاه دائمی استان قم برپا می‌شود و آثار برتر قرآنی در این نمایشگاه رونمایی می‌خواهد شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه فردا روز اول ماه مبارک رمضان بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با حضور مسئولان استانی افتتاح شده و فعالیت خود را آغاز می‌کند و تا ۱۵ رمضان ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم اضافه کرد: نمایشگاه دارای بخش‌ها و غرفه‌های متعددی خواهد بود و بخش ویژه‌ای به ناشران کودک و نوجوان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: بیش از هزار عنوان نرم افزار و تجهیزات قرآنی به صورت ویژه برای نمایشگاه پیش بینی شده است.

حجت الاسلام دانشی ابراز داشت: نشست‌های تخصصی قرآن و برگزاری مسابقات مختلف از بخش‌های این نمایشگاه است.

وی افزود: برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در برخی مساجد و آیین شعرخوانی با موضوع قرآن و عترت از برنامه‌های دیگر در ماه مبارک رمضان است.

ساعت بازدید از نمایشگاه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه قرآن و عترت از فردا روز اول ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه تا ۱ و ۳۰ دقیقه بامداد به محل نمایشگاه دائمی استان قم واقع در انتهای خیابان خاکفرج مراجعه کنند.

وی با اشاره به احداث نمایشگاه در عوارضی قم - تهران، گفت: مجموعه‌ای که در اتوبان قم - تهران پیش بینی شده از آهنگ رشد خوبی برخوردار نیست و تا سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

حجت الاسلام دانشی تصریح کرد: نمایشگاه قرآن و عترت امسال با وجود همکاری شهرداری از همه ظرفیت‌های فرهنگی استان قم استفاده نشده است.

وی ادامه داد: امید داریم با برنامه ریزی‌های کلان شهری در توسعه عمران شهر قم برای برپایی نمایشگاه‌های دائمی به ویژه نمایشگاه فرهنگی در پروژه حرم تا حرم توجه شود.

برگزاری سه نمایشگاه مختلف در ۶ ماهه دوم سال جاری در قم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های دیگر در قم ابراز داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب کشورهای اسلامی ۶ ماهه دوم سال جاری در قم به شرط فراهم شدن فضای مناسب برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: نمایشگاه کتاب استان قم نیز ۶ ماهه دوم سال برپا خواهد شد.

حجت الاسلام دانشی افزود: نمایشگاهی نیز در حوزه تفسیر و علوم قرآنی طراحی شده و در ۶ ماهه دوم سال جاری در قم برگزار می‌شود تا تمامی ظرفیت‌های علوم قرآنی فراروی قرآن پژوهان قرار گیرد.