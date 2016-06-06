افطارلیق والله قوناقلیقی از صداوسیمای آذربایجان شرقی پخش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، «افطارلیق» عنوان ویژه برنامه افطاری شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی است که به تهیه کنندگی اصغر پورامان، گویندگی و نویسندگی حبیب شهری و یوسف منیری فر و گزارشگری داریوش رضوان و مصطفی قنادی هر روز به صورت زنده به مدت ۹۰ دقیقه قبل از اذان مغرب شروع و با بخش های مختلفی از جمله گزارش از مساجد، پخش تماس ها و پیام های مخاطبان، گزارش مردمی و مسابقه تلفنی، احکام و اخلاق، پخش دعای روز، بهداشت تغذیه، حضور واحد سیار رادیویی در مساجد مختلف تبریز و پخش مناجات روزه داران را تا لحظه اذان همراهی می کند.

شنوندگان رادیو تبریز همانند سال های گذشته در سحر های ماه مبارک هم با برنامه «اوباشدان لیق» به استقبال اذان صبح خواهند رفت. محمدرضا قربانی تهیه کننده، افصحی گوینده، شفیعی نویسنده، مصطفی قنادی گزارشگر و محمدحسین علیزاده دستیار تهیه برنامه «اوباشدان لیق» می باشند. پخش دعای دلنشین سحری، اعلام لحظه به لحظه نزدیک شدن به اذان برای روزه داران و احکام رمضان از بخش های اصلی این برنامه است. این برنامه از حدود ساعت ۳:۰۰ بامداد به مدت ۹۰ دقیقه تقدیم شنوندگان خواهد شد.

از دیگر برنامه های رادیو تبریز در ماه مبارک رمضان می توان به «دعوت» اشاره کرد که در لحظه های اذان ظهر به سمع مخاطبان می رسد. این برنامه با هدف ارشادی، تبلیغی برای تبیین آموزه های دین مبین اسلام با رویکردی اعتقادی و اخلاقی تهیه و پخش می شود و هر روز به غیر از روزهای جمعه ساعت ۱۳ از شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی به روی آنتن می رود.

پخش ترتیل قرآن کریم بعد از اذان صبح نیز از دیگر برنامه های صدای مرکز تبریز در ایام ماه مبارک رمضان خواهد بود. ترجمه و تفسیر آیات گهربار قرآن کریم در برنامه «مشکات» بررسی خواهد شد. شنوندگان می توانند هر روز از ساعت ۶:۰۵ صبح در این برنامه از تفسیر سوره ها و آیات که توسط قاریان ممتاز و حافظان کل قرآن ارائه می شود، استفاده کنند.

«محراب» هم برنامه ای با موضوع معرفی مساجد استان و نقش و اهمیت فرهنگ ترویج نماز و نماز جماعت در مراکز عمومی است و هدف آن بیان تلاش ها و فعالیت هایی است که در مساجد برای ترویج فرهنگ نماز انجام می شود. مخاطبان این برنامه هم می توانند روزهای جمعه از ساعت ۱۳ به این برنامه گوش کنند.

در برنامه ی گفتگو محور «ساغلیق» مسائل بهداشتی روزه داران روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۲ بحث و بررسی خواهد شد.

همچنین مخاطبان شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی روزهای یکشنبه ساعت ۲۲ می توانند شنونده برنامه «محفل قرآنی» باشند که در آن در کنار بخش های مختلف، مراسم های خاص قرآنی در سراسر استان پوشش داده خواهد شد.

پخش سخنرانی های علما و بزرگان در ساعت های مختلف، برنامه «بیان» با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و «چشمه معرفت» از دیگر برنامه های رادیو تبریز است که در این ایام پخش خواهد شد.

شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز برنامه های ویژه ای را برای ماه مبارک رمضان تدارک دیده است و شبكه‌ سهند در ماه رمضان تلاش خواهد کرد با تولید و پخش ویژه برنامه هایی، مخاطبان را با احکام و مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و دینی آشنا كند . امسال در شبکه سهند همانند سال های قبل، سفره متنوعی برای مخاطبان تدارک دیده شده و برنامه‌ها، پاسخگوی نیازهای مردم در این ایام خواهد بود .

مخاطبان شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی هم در ایام پرفیض ماه رمضان شاهد ویژه برنامه های مختلف تلویزیونی خواهند بود. ویژه برنامه «الله قوناقلیقی» عنوان برنامه ای ۳۳ قسمتی است که از روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه به صورت زنده از ساعت ۲۰:۰۰ به مدت ۹۰ دقیقه تا اذان مغرب پخش خواهد شد.

رحمان مفاتحی تهیه کننده و گزارشگر و طاهری گوینده این برنامه هستند که احکام، بحث های اخلاق روزه داری، حضور کارشناس مذهبی، پخش دعای روز، مناجات، حضور گروه های تواشیح و خیرین در برنامه و پخش گزارش های مردمی و گزارش ویژه گلریزان از جمله بخش های آن است.

«اوباشدان لیق» نیز عنوان ویژه برنامه زنده سحری ماه مبارک رمضان شبکه استانی سهند است که به تهیه کنندگی محمود قاسم زاده و کارگردانی هادی ولی پور سحرهای ماه رمضان از ساعت ۳ بامداد تقدیم بیننده های شبکه سهند می شود و دعای سحر، مناجات، دعای ابوحمزه ثمالی، درس اخلاق، اذان و دعای فرج از بخش های مختلف آن است و به مدت ۱۲۰ دقیقه میهمان روزه داران عزیز خواهد بود.

از دیگر ویژه برنامه های ایام ماه رمضان در سیمای سهند برنامه های «تفسیر قرآن» به تهیه کنندگی کوروش رزمی، «درسهایی از قرآن» به تهیه کنندگی صیامی و «حیات» به تهیه کنندگی مرتضی مقدس هستند و برنامه «جنگ رمضان» نیز عنوان برنامه دیگری از شبکه سهند است که شب های رمضان از ساعت ۲۳:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه و به صورت زنده تقدیم مخاطبان خواهد شد.

پخش زنده ترتیل قرآن کریم از مصلی امام خمینی (ره) تبریز به قرار سالهای قبل، امسال نیز در کنداکتور برنامه های شبکه سهند قرار دارد و در این برنامه هر روز یک جزء از قرآن کریم توسط قاریان ممتاز استان تلاوت خواهد شد.

در ویژه برنامه " سلسبیل " مناسك رمضان، مباحث و احکام مربوط به آن توسط كارشناسان مذهبی قبل از اذان ظهر بحث و بررسی می شود . همچنین در برنامه های روتین به تناسب موضوع به ماه مبارک رمضان پرداخت خواهد شد .

پخش فرازهایی زیبا از برترین تلاوت های جهان اسلام، پخش مصاحبه و گزارش در خصوص فضیلت ماه مبارک رمضان، پخش آواهای قرآنی و تواشیح، پخش وله های گرافیکی، دعای روز، مناجات و حدیث، انیمیشن های متناسب با ماه مبارک رمضان، پخش سریال و فیلم های سینمایی، پرداخت به تبیین احكام شرعی، پخش تفسیر های كوتاه از موضوعات اخلاقی و دینی با حضور كارشناسان معارف، پخش گزارش هایی از آداب و فرهنگ رمضان در آذربایجان شرقی، پرداخت به موضوع تغذیه در رمضان، پخش مسابقه و پخش کلام بزرگان در خصوص ماه مبارک رمضان از دیگر موضوعاتی است که برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی در ماه میهمانی خدا به آنها پرداخت خواهد شد.

معاونت خبر صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی هم همچون سایر حوزه های این شبکه، برنامه های ماه مبارک رمضان را به صورت گسترده اطلاع رسانی خواهد کرد .تهیه و پخش گزارش از استقبال مردم از ماه مبارک رمضان، آماده سازی و غبار روبی مساجد برای ماه مبارک رمضان، تهیه گزارش از نمایشگاه ها، پوشش خبری برنامه های قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان در سراسر استان، پوشش سخنرانی های مسئولان ارشد استان و امامان جمعه استان درباره ماه مبارک رمضان، تهیه و پخش گزارش از استقبال مردم برای کمک به آزادی زندانیان غیر عمد، پوشش خبری مراسم جشن گلریزان، پوشش تصویری و خبری سفره های افطاری در مناطق مختلف استان، اطلاع رسانی برنامه های شب قدر، پخش اطلاعیه ها، پوشش رویدادهای خبری در سراسر استان، تهیه و پخش گزارش از طرح اکرام ایتام، تهیه و پخش سلسه گزارشهای حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس در شهرهای استان و پوشش خبری نماز عیدسعید فطر، از برنامه های پیش بینی شده معاونت خبر در ماه مبارک رمضان است .

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت، رادیو برون مرزی مرکز آذربایجان شرقی هم برنامه های ویژه ای را برای این ماه تدارک دیده است. هدف تمامی این برنامه ها فراهم کردن زمینه استفاده معنوی و بهره مندی بیشتر روزه داران کشورمان و کشورهای همسایه از فیوضات ماه مبارک رمضان است که همزمان با آغاز ماه مبارک بصورت ویژه با مخاطبان همراه خواهد بود.

" اوباشدانلیق " عنوان ویژه برنامه سحرهای ماه مبارك رمضان رادیو برون مرزی مركز آذربایجان شرقی است به تهیه کنندگی علیرضا یلتقیان، گویندگی و نویسندگی علیرضا نوراللهیو گزارشگری سجاد دشتی که قبل از اذان صبح به زبان آذری و قفقازی برای داخل کشور و خارج از مرزها پخش خواهد شد. این برنامه به مدت ۴ ساعت از ساعت ۳:۳۰ بامداد تا ۷:۳۰ صبح تهیه و با بخش های مختلفی چون پخش دعای سحر، پخش تماس ها و پیام های مخاطبان، پخش مناجات، گزارش مردمی، بحث های کارشناسی در حوزه بهداشت و سلامت روزه داران و پخش روزانه یک جزء از آیات وحی الهی عزیز همراه خواهد بود.

مخاطبان رادیو برون مرزی مرکز آذربایجان شرقی روزهای یکشنبه ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه شنونده " موسیقی نشئه لری " هستند که با پخش آثار موسیقی فاخر ایرانی و آذری، سعی دارد شنوندگان را با سبک های مختلف موسیقی آشنا کند.

" قیزیل گول " هم برنامه دیگری از رادیو برون مرزی است که در آن سخنان و نظریه های دانشمندان خارجی راجع به شخصیت و اخلاق پیامبر گرامی اسلام تهیه و پخش می شود. این برنامه که از ارزش محتوایی بالایی برخوردار است روزهای جمعه ساعت ۹:۱۰ صبح از رادیو برون مرزی به روی آنتن می رود.

از دیگر برنامه های رادیو برون مرزی مرکز آذربایجان شرقی می توان به " لیریکا دفتری " اشاره کرد که سعی دارد ادبیات عرفانی و شعر عروض و آذری را احیا کرده و سطح آگاهی شنوندگان درباره شعرهای بعد از انقلاب اسلامی را بالا ببرد. این برنامه نیز روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه از رادیو برون مرزی پخش می شود.

" ریحانه " نیز برنامه ای است با موضوع زن و نقش آن در خانواده که هدف از آن نمایان ساختن جایگاه زن و زنان ایرانی و مسلمان در جامعه است. مخاطبان این برنامه می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۹:۱۵ دقیقه صبح این برنامه جذاب را گوش کرده و از آن استفاده کنند.

" سماوی نغمه لر " عنوان برنامه قرآنی رادیو برون مرزی آذربایجان شرقی است که در آن نغمات قرآنی با حضور اساتید قرآنی استان روز های پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۰:۱۵ بررسی می شود. هدف از تولید این برنامه آشناکردن و آگاهی دهی مخاطبان ایرانی و آذربایجانی در خصوص نغمات و تلاوت قرآن کریم است.

روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی