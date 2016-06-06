سرانه جنگل در استان همدان یک هشتم میانگین جهانی است

محمدرضا همتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه سرانه جنگل در جهان معادل ۶ هزار مترمربع است و این رقم در کشور ۱۷۰۰ مترمربع، گفت: سرانه جنگل در استان همدان معادل یک هشتم سرانه جهانی است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت مراتع استان همدان پذیرش چرای ۶۰۰ هزار رأس دام است در حالی که بیش از ۲ میلیون رأس دام از این مراتع استفاده می‌کنند، گفت: بخش عظیمی از تخریب‌های زیست محیطی و منابع طبیعی توسط بشر رخ می دهد.

همتی با اشاره به وقوع آتش سوزی ها در مراتع با منشا انسانی، عنوان کرد: ۹۵ درصد حریق ایجاد شده در مراتع توسط انسان اتفاق می‌افتد و در سال‌های اخیر بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتار آتش‌سوزی در سطح مراتع، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت استان همدان رخ داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه وسعت مراتع درجه یک استان همدان در حال کاهش است، عنوان کرد: در حال حاضر وسعت مراتع درجه سه ۵۰۰ هزار هکتار، مراتع درجه دو ۳۰۰ هزار هکتار و مراتع درجه یک ۶۰ هزار هکتار است.

وی ادامه داد: با توجه به گستره اقدامات منابع طبیعی، به تنهایی و با بودجه دولتی نمی توان فعالیت های لازم را در این حوزه انجام داد و در این زمینه نیازمند حضور آحاد مردم برای حفظ و گسترش منابع طبیعی و محیط زیست هستیم.