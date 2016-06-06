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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

ترم تابستان دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت مجازی برگزار می شود

ترم تابستان دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت مجازی برگزار می شود

دانشگاه صنعتی اصفهان در تابستان ۹۵ مجری ترم تابستانی به صورت آموزش الكترونیكی است و آمادگی ارائه دروس را به صورت تركیبی (Blended learning) دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدل آموزش دانشجو علاوه بر دسترسی به محتوای الكترونیكی دروس به صورت برون خط (offline) لازم است در كلاس های رفع اشكال و تكمیلی بر خط (online) و تعاملی به صورت اینترنتی شركت کند.

 آزمون نهایی دروس ترم تابستان این دانشگاه نیز به صورت حضوری برگزار می شود.

ترم تابستانی این دانشگاه از ۲۱ تیرماه آغاز و تا ۳۱ مردادماه ادامه دارد و امتحانات این ترم نیز از ۲ شهریورماه آغاز می شود.

شهریه ثابت ترم تابستان یک میلیون و هفت صد هزار ریال و شهریه متغیر به ازا هر واحد نظری ۴۰۰ هـزار ریـال است.

کد مطلب 3677751

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