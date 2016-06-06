واحدهای متخلف اقتصادی استان سمنان ۵۰۰ میلیون ریال جریمه شدند

علیرضا غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انجام ۶۳ مورد گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی درسطح استان سمنان اظهار داشت: این گشت های مشترک در راستای هم افزایی واستفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی سایر دستگاه های اجرایی استان و در قالب طرح های مختلف انجام گرفته است.

وی هدف از برگزاری اینگونه گشت ها را پیشگیری بهنگام و برخورد با تخلفات احتمالی اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان حسب وظایف ذاتی خود با برقراری تعامل با سایردستگاه ها و اتحادیه های صنفی ذیربط اقدام به برگزاری گشت های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح استان کرده است.

مسئول واحد گشت های مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: آرد و نان، سوخت، آرایشی و بهداشتی، دام زنده، طلا و جواهر و مواد غذایی از عمده گروه های کالایی مورد بازرسی در این گشت های مشترک است.

غفوری در ادامه افزود: از مجموع ۶۳ مورد گشت مشترک بازرسی، تعداد ۳۷ مورد تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم ارائه فاکتور و عرضه، نگهداری و عرضه کالاهای قاچاق، عرضه خارج از شبکه وغیره کشف شده است.

وی ارزش ریالی این تعداد پرونده را بالغ بر ۵۰۰ میلیون و ۷۲ هزار و پانصد ریال عنوان کرد و گفت: این پرونده ها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.