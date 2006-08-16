به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي پايداري؛ اولين شماره دوره جديد نشريه «يادماندگار» منتشر شد.

علاقمندان به اين نشريه مي توانند در اين شماره مطالبي شامل؛ روز شمار مقاومت حزب ا...، قطعنامه هايي كه وتو شد، لبنان امروز به روايت تصوير، داوود و جالوت، شهرك هاي اسرائيلي در باريكه غزه، خداحافظ آرزوي اسرائيل بزرگ، وقايع نگاري درگيري هاي اخير غزه، يادداشت يك سرباز و... را مطالعه نمايند.

همچنين خانه فرهنگ «فرشته آزادي» به مناسبت مبعث پيامبر اكرم(ص) اقدام به برپايي نمايشگاه خوشنويسي با عنوان «هزار صلوات» نموده است.

بر اساس اين گزارش ؛ آثار« عظيم فلاح» در قالب خط نقاشي، خوشنويسي و تايپو گرافيك همزمان در سيزده مركز سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تا آخر مرداد ماه از ساعت 8 تا 18 در نگارخانه كمال الدين بهزاد واقع در بزرگراه شهيد محلاتي، ميدان امام حسن مجتبي(ع)، خيابان فرشته آزادي برپا مي باشد.

به گزارش مهر، خانه فرهنگ ابوذر نيز به منظور بهينه سازي و هدفمند نمودن اوقات فراغت شهروندان منطقه 14 در تابستان امسال اقدام به برپايي «خيابان هنر» نموده است.

هدف از برپايي خيابان هنر، بومي سازي هنرها و آماده كردن محيطي مناسب براي برقراري ارتباط بين مردم و هنرمندان و آشنايي هرچه بيشتر آنان با هنرهاي سنتي و مدرن مي باشد.

خيابان هنر از 10 كارگاه متنوع هنري از فبيل : نقاشي، اجراي موسيقي زنده، گريم كودكان، نمايش خياباني، قالي بافي و برنامه هاي شاد و مفرح براي خردسالان ، جوانان و بزرگسالان برخوردار است.

گفتني است؛ خيابان هنر هر هفته در يكي از خيابان هاي منطقه 14 برپا مي گردد و علاقمندان براي شركت در خيابان هنر منطقه 14 مي توانند روز پنج شنبه 26 مرداد سال جاري از ساعت 9 صبح تا 11 به نشاني بزرگراه شهيد محلاتي، بلوار ابوذر، پارك گلسار مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33802529 تماس حاصل نمايند.