حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این راستا غبار روبی و عطر افشانی امامزادگان استان یکی از این اقدامات بوده است.

وی برگزاری طرح ضیافت الهی را یکی دیگر از برنامه های در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان عنوان کرد و گفت: این طرح در سطح بقاع متبرکه استان اجرا می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان از برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان مطرح بین المللی، جزء خوانی قرآن در بقاع متبرکه، برگزاری مراسم شب های قدر در بقاع متبرکه استان و ... را از دیگر برنامه های این اداره کل در ماه رمضان عنوان کرد.

حجت الاسلام خاکباز از برپایی خیمه های معرفت در بقاع متبرکه سطح استان خبر داد و گفت: این خیمه های معرفت برای پاسخگویی به شبهات شرعی، ارائه آموزش های لازم به کودکان و نوجوانان و ... برپا می شوند.

وی همچنین از اعزام مبلغ به امامزادگان سطح استان خبر داد و تصریح کرد: شعار امسال اوقاف و امور خیریه «هر مبلغ یک وقف جدید» بوده و در سالی که رهبری به عنوان مقام و عمل نامگذاری کرده اند باید به صورت عملی شاهد وقف های جدید در سطح استان باشیم.