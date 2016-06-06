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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

طرح «ضیافت الهی» در بقاع متبرکه لرستان اجرا می‌شود

طرح «ضیافت الهی» در بقاع متبرکه لرستان اجرا می‌شود

خرم آباد - مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان از اجرای طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه این استان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این راستا غبار روبی و عطر افشانی امامزادگان استان یکی از این اقدامات بوده است.

وی برگزاری طرح ضیافت الهی را یکی دیگر از برنامه های در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان عنوان کرد و گفت: این طرح در سطح بقاع متبرکه استان اجرا می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان از برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان مطرح بین المللی، جزء خوانی قرآن در بقاع متبرکه، برگزاری مراسم شب های قدر در بقاع متبرکه استان و ... را از دیگر برنامه های این اداره کل در ماه رمضان عنوان کرد.

حجت الاسلام خاکباز از برپایی خیمه های معرفت در بقاع متبرکه سطح استان خبر داد و گفت: این خیمه های معرفت برای پاسخگویی به شبهات شرعی، ارائه آموزش های لازم به کودکان و نوجوانان و ... برپا می شوند.

وی همچنین از اعزام مبلغ به امامزادگان سطح استان خبر داد و تصریح کرد: شعار امسال اوقاف و امور خیریه «هر مبلغ یک وقف جدید» بوده و در سالی که رهبری به عنوان مقام و عمل نامگذاری کرده اند باید به صورت عملی شاهد وقف های جدید در سطح استان باشیم.

کد مطلب 3677771

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