به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در اخطاری ضمن تشکر از مواضع وزارت خارجه در مقابله با درشت‌گویی‌های آمریکا، گفت: آمریکا چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را تروریسم خواند.

وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس باید مواضع انقلابی در برابر درشت‌گویی‌های آمریکا داشته باشد اما از دیروز تابحال علیرغم اعلام موضع ایالات متحده، مجلس شورای اسلامی موضع‌گیری قاطعی نکرده است.

نماینده مردم محلات در مجلس خطاب به مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: ضمن تبریک به جنابعالی، از شما می‌خواهم در این رابطه مواضع مجلس را به صورت شفاف بیان کنید.

پزشکیان پاسخی به اخطار سلیمی نداد.