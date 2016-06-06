به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش وزیر اقتصاد، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌ها نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد.

وی گفت: بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اغلب بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های کلی قبلی و یا به کرار در قوانین دیگر وجود داشت. مانند لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش بهره‌وری و امنیت غذایی و دارویی.

رئیس مرکز پژوهش‌ها با طرح این سوال که علت عدم موفقیت در تحقق این سیاست‌ها چیست، گفت: نگاه سیستمی به اقتصاد مقاوتی در کشور ما وجود ندارد، مدیران، اقتصاد مقاومتی را مجموعه‌ای از پروژه‌ها می‌دانند و مدیریت بخشی و پراکنده را دنبال می‌کنند؛ لذا وقتی بحث آمایش سرزمینی مطرح می‌شود، کار موثری انجام نشده است.

وی ارائه آمار و اطلاعات غلط را از علل عدم موفقیت در تحقق سیاست‌های کلی خواند و گفت: آمار و اطلاعات در مقوله اقتصاد بسیار ناقص است و به وسیله دولت‌ها دستکاری می‌شود.

جلالی با اشاره به نظرات مختلف در خصوص مولفه‌های مهم اقتصادی گفت: در خصوص امنیت غذا و دارو یک رویکرد معتقد به پر کردن انبارها و رویکرد دیگر معتقد به تولید داخلی به هر قیمت است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وابستگی بودجه به نفت نیز تصریح کرد: نمایندگان با منطقه‌گرایی و استخدام‌های مکرر، بودجه نفتی را افزایش داده و اقتصاد را به سمت اقتصاد نفتی هدایت می‌کنند.

وی عوام‌فریبی و عوام‌گرایی را ریشه‌دار در اقتصاد ایران خواند و گفت: در ایران رئیس‌جمهور برای ۴ سال و نمایندگان نیز برای ۴ سال انتخاب می‌شوند و از ابتدای کار به دنبال پیروزی در انتخابات بعد هستند.

جلالی با انتقاد از عدم جسارت دولت و مجلس برای قطع یارانه افراد غیرنیازمند، افزود: دولت یارانه‌ها را قطع نمی کند، چون اقتصاد کشور با پوپولیسم گره خورده است.

وی تاکید کرد: برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی باید نگاه علمی و واقعی داشت.