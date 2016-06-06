علی پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت این تیم در فصل نقل و انتقال لیگ برتر عنوان کرد: فعلا تیم در تعطیلات به سر می بریم و تمرینات تیم از روز ۲۰ خردادماه شروع خواهد شد. ما البته در تلاش هستیم بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کنیم و تیم خوبی را ببندیم.

وی در این باره اضافه کرد: با شروع رسمی فصل نقل و انتقال مشخص خواهد شد که چه بازیکنانی در فصل آینده ما را همراهی خواهند کرد. ما باید در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا به میدان برویم و از حقانیت فوتبال خوزستان و ایران دفاع کنیم. برای همین تیم قدرتمندی را خواهیم بست. به نظر خودم تیم فصل آینده ما قدرتمندتر از فصل گذشته خواهد شد.

قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان در خصوص شایعه مذاکرات تیم های لیگ برتری با ستاره های این تیم گفت: تنها کولی بالی با ما قرارداد نداشت و جدا شد. طیبی هم قرارداد نداشت اما با وی تمدید کردیم. سایر بازیکنان با ما قرارداد دارند باشگاه‌هایی که با آنها مذاکره می کنند به این موضوع توجه کنند که ستاره های تیم ما هنوز قرارداد دارند.

پورکیانی درباره جذب دروازه بان برای جانشینی خسوس تاکید کرد: اینکه ما دروازه‌بان خارجی جذب می کنیم یا خیر، به نظر سرمربی تیم بر می گردد ولی این قول را می دهم که گودرز داوودی دروازه‌بان جوان ما می تواند پدیده لیگ شود. این دروازه‌بان جوان و گمنام بسیار با کیفیت است و می تواند پدیده فصل بعد لیگ برتر شود.