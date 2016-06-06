به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه انیمیشن «کیخان» به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر کساوندی در ۴۰ قسمت ۲۰ دقیقه ای با تکنیک سه بعدی در مرکز صبا در حال ساخت است.

موضوع فیلمنامه این انیمیشن که به قلم گلزار رضوی به رشته تحریر در آمده داستان جوانی به نام کیان را به تصویر می کشد که به نام مستعار کیخان معروف است. کیخان در اثر حادثه ای که برای برادرش کیارش رخ می دهد تصمیم می گیرد به کمک اختراعش میکرو گجت در مبارزه با ساقیان مواد مخدر، پلیس را یاری دهد.

او کارش را از محل حادثه برادرش که یک موسسه آموزش رباتیک است شروع می کند و متوجه وجود باندی مخوف در توزیع این مواد می شود. مبارزه کیخان با این افراد ماجرای اصلی این مجموعه را رقم می زند.

این مجموعه با هدف آشنا کردن جوانان با عوارض مصرف مواد مخدر صنعتی در مرکز صبا در حال ساخت است.