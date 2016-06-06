رضا پیامنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه های کتابخانه ای روستایی لرستان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال سه کتابخانه روستایی در سطح استان به بهره برداری می رسند.

وی این کتابخانه ها را شامل کتابخانه روستای «دارایی» خرم آباد، «دینار آباد» بروجرد و «چم پلک» شهرستان چگنی برشمرد و گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی این سه کتابخانه روستایی استان بالای ۸۰ درصد است.

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی لرستان تصریح کرد: این کتابخانه در صورت تامین اعتبارات لازم تا پایان سالجاری افتتاح خواهند شد.

پیامنی با اشاره به اجرای کتابخانه روستای «خیردار» شهرستان رومشکان بیان داشت: این کتابخانه نیز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبارات لازم تا ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه متاسفانه اعتبارات مصوب برای احداث و تکمیل این پروژه های کتابخانه ای به صورت کامل تخصیص پیدا نکرده است عنوان کرد: این در حالیست که عملیات آغاز به کار احداث این پروژه ها مربوط به سال ۹۰ بوده است.

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: کمبود اعتبار موجب شده که کار ساخت و بهره برداری از این کتابخانه های روستایی در موعد مقرر خود صورت نگیرد.