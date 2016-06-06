به گزارش خبرگزاری مهر، کنترل مستمر تجهیزات صنعتی از قبیل نیروگاههای هسته ای و شیمیایی، مخازن ذخیره سازی گاز مایع و خطوط لوله به عنوان یک امر چالش برانگیز در اقتصاد و مسائل مرتبط با محیط زیست محسوب می شود.

از این رو محققین دانشگاه MISIS روسیه، نسل جدیدی از حسگرها را تولید کرده اند که به فشار مکانیکی واکنش نشان می دهد. زمانیکه تعدادی از این حسگرها در سیستم اندازه گیری خطوط لوله و دیگر قطعات نیروگاهای هسته ای استفاده می شوند، منجر به مانیتورینگ دائم مجموعه می شود.

قسمت اصلی این حسگرها «میکروسیم فرو مغناطیسی فاقدشکل» است که به فشار مکانیکی واکنش نشان می دهد. این قسمت اصلی از آلیاژ کبالت آهن و بوسیله فناوری خاصی تولید شده که در آن فرآیند میکروسیم ها موجب تلفیق ویژگی قدرت و مغناطیسی در حسگر می شود.

در چنین میکروسیم هایی که ضخامت آنها باریک تر از یک تار مو انسان است فشار نیروی کششی خارجی منجر به تغییرات معنی دار در منحنی B-H می شود که این تغییرات در مدارهای الکترونیکی تخصصی ثبت می شوند.

این فناوری قادر به تشخیص فشار مکانیکی بکار رفته بین یک تا هزار مگا پاسکال است ضمن اینکه می تواند تغییرات طولی میکرو سیم ها را بین ۰.۰۰۰۱ تا ۰.۱ میلی متر محاسبه کند.

با بکارگیری حسگرهای «فرو مغناطیسی فاقد شکل» می توان در مانیتورینگ وضعیت پل ها، آسمان خراش ها و خطوط نفت و گاز بهره برد. از دیگر مزایای این فناوری پیشرفه بررسی ویژگی های استاتیکی در نیروگاهای برق آبی و تجهیزات انرژی هسته ای است و همچنین برای اندازه گیری میزان تخریب وسایل در قبل و بعد از خاموش کردن آتش سوزی استفاده کرد.

این حسگرها در مقایسه با نمونه های فعلی حسگرهای tensoresister که استفاده می شوند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان تر هستند.

قرار است این حسگر منحصر به فرد در نوامبر سال جاری میلادی بعد از پشت سر گذاشتن مراحل آزمایش خود وارد چرخه تولید شود.