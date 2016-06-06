نمایشگاه نقاشی «ماهور» در نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، حمیدرضا آتشی با بیان اینکه نمایشگاه نقاشی «ماهور» آثار بانو هنرمند نيشابوری «اکرم منصورنیا» است، اظهار کرد: این نمایشگاه با ۱۲ اثر نقاشی رنگ روغن، ۱۰ اثر کوزه و شیشه در ابعاد ۴۰ در ۳۰ و ۵۰ در ۱۰۰ سانتيمتر برپا شده است.

وی با اشاره به تكنيك، سبك و موضوع اين نمايشگاه اظهار کرد: اين نمايشگاه هنری دارای تكنيك رنگ روغن با سبك‌ رئاليسم و موضوع طبيعت است.

آتشی خاطرنشان كرد: اين دومین نمايشگاه انفرادی این هنرمند است که امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه جوانان را به سمت خلق کارهای هنری سوق دهیم.

گفتنی است؛ نمايشگاه نقاشی «ماهور» از ۱۵ تا ۲۰ خرداد سال جاری هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۷ تا ۱۹ بعد از ظهر در محل نگارخانه کمال‌الملک ويژه عموم علاقه‌مندان داير است.