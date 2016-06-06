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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

با هدف آشنایی شهروندان از سبک رئاليسم

نمایشگاه نقاشی «ماهور» در نیشابور برگزار شد

نمایشگاه نقاشی «ماهور» در نیشابور برگزار شد

نیشابور- مسئول مجتمع‌های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نمایشگاه نقاشی «ماهور» با هدف آشنایی شهروندان از سبک هنری رئاليسم در نگارخانه این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، حمیدرضا آتشی با بیان اینکه نمایشگاه نقاشی «ماهور» آثار بانو هنرمند نيشابوری «اکرم منصورنیا» است، اظهار کرد: این نمایشگاه با  ۱۲ اثر نقاشی رنگ روغن، ۱۰ اثر کوزه و شیشه در ابعاد ۴۰ در ۳۰  و ۵۰ در ۱۰۰ سانتيمتر برپا شده است.

وی با اشاره به تكنيك، سبك و موضوع اين نمايشگاه اظهار کرد: اين نمايشگاه هنری دارای تكنيك رنگ روغن با سبك‌ رئاليسم و موضوع طبيعت است.

آتشی خاطرنشان كرد: اين دومین نمايشگاه انفرادی این هنرمند است که امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه جوانان را به سمت خلق کارهای هنری سوق دهیم.

گفتنی است؛ نمايشگاه نقاشی «ماهور» از ۱۵ تا ۲۰ خرداد سال جاری هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۷ تا ۱۹ بعد از ظهر در محل نگارخانه کمال‌الملک ويژه عموم علاقه‌مندان داير است.

کد مطلب 3677800

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