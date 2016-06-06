به گزارش خبرگزاری مهر، علی یاور عزیزپور در این رابطه اظهار داشت: اولین مرحله اردوی تیم نونهالان بوکس کشور از عصر امروز دوشنبه ۱۷ خردادماه سالجاری آغاز می شود که محمد صحرایی مشت زن نونهال لرستانی در این اردو حضور می یابد.
وی گفت: این اردو با حضور ۱۶ مشت زن نونهال از استان های مختلف به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می شود.
مدیر کل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: همچنین در رشته والیبال فاطمه سلکی والیبالیست نوجوان لرستانی به اردوی انتخابی تیم ملی والیبال جوانان بانوان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شد که این اردو نیز عصر ۱۳ خرداد ماه آغاز و تا ۲۱ خردادماه ادامه دارد.
عزیزپور یادآور شد: اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان در مجتمع فرهنگی ورزشی امام علی(ع) برگزار می شود.
وی ادامه داد: همچنین در رشته تکواندو ساجده فرامرزی تکواندوکار نوجوان لرستانی به مرحله دوم انتخابی تیم ملی نوجوانان در سال ۹۵ فراخوانده شد.
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