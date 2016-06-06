مدیر کل ورزش و جوانان لرستان: ورزشکاران لرستانی به اردوی تیم‌های ملی دعوت شدند

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان از دعوت ورزشکاران بوکس، والیبال و تکواندوی این استان به اردوی تیم های ملی خبر داد.