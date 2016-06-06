جوانان استان بوشهر توانمندسازی شوند/ لزوم توسعه کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از تجهیزات اهدایی شرکت ملی نفت ایران به دانشکده فنی و حرفه‌ای امام خامنه‌ای بوشهر اظهارداشت: استاندار بوشهر به مراکز و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای توجه ویژه دارد.

وی با گرامیداشت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) اضافه کرد: حرکت امام در سال ۴۲ و قبل از آن جدای از مسائل و جهت‌گیری دینی و مکتب در بعد اجتماعی بحث استقلال بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر با اشاره به تاکید امام خمینی مبنی بر اینکه این مملکت باید از شرق و غرب مستقل باشد، خاطرنشان کرد: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شعار امام بود.

وی ادامه داد: بعد از ۳۷ سال مقام معظم رهبری سال را با توجه به بحث استقلال و خودکفایی، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامیدند؛ ما تاکنون نتوانسته‌ایم به شعارهای استقلال عمل کنیم.

دریا ثروتی بزرگ در استان بوشهر است

زرین‌فر با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی نگاه به داشته‌ها است، بیان کرد: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی نگاه به درون دارد و با بیرون هم ارتباط خوبی دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دانش بنیان است، افزود: باید مراکز علمی و مجامع علمی وارد کار شوند و هر منطقه‌ای در کشور باید برنامه‌ریزی کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه ما در استان دریا داریم و دریا یکی از ثروت‌های بزرگ است، گفت: وجود مراکز علمی مثل دانشگاه فنی و حرفه‌ای علم و صنعت را ترکیب کرده است.

وی افزود: یکی از مهمترین محاسن دانشگاه فنی و حرفه‌ای در واقع این است که از مرحله علم عبور کرده و به مرحله خرد رسیده است. در اینجا دانش به عمل و به مرحله خردورزی رسیده است.

دانشجویان به دنبال کارآفرینی باشند

زرین‌فر با بیان اینکه دانشگاه فنی وحرفه ای می تواند دانشگاه صنعتی باشد، اضافه کرد: باید همین مجموعه را به عنوان دانشگاه صنعتی در نظر بگیریم.

وی گفت: مراکز بدون امکانات قطعا مشکل دارند و ما مراکزی مثل دانشگاه فنی و حرفه‌ای بوشهر را در اولویت قرار داده ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر ادامه داد: این استان می‌تواند محور توسعه چند استان باشد؛ اینجا قرار است با آن کشور ساخته شود. همه بچه های این کشور هستند اما باید این استان را توانمند کنیم.

وی در ادامه خطاب یه دانشجویان بیان کرد: به دنبال کارآفرینی باشید، خودتان مرکز کارآفرینی داشته باشید و خودتان محور کارآفرینی باشید.