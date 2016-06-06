ستاد استقبال از زائران شرق کشور در خراسان جنوبی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح دوشنبه در ستاد سامان دهی شئون فرهنگی با اشاره به مصوبات جلسه گذشته این ستاد، اظهار کرد: یکی از مصوبات این جلسه در مورد نحوه برگزاری کنسرت ها در سطح استان بود که اگر می خواهد کنسرتی برگزار شود نباید به نام اهل بیت(ص) تمام شود.

وی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد به عنوان مرجع صدور این گونه مجوزها باید حساسیت بیشتری در این زمینه انجام دهد، بیان کرد: در شب میلاد و ایام میلاد که نسبت به اهل بیت داده می شود این کنسرت ها نباید برگزار شود تا تحرکاتی به وجود نیاید.

وی همچنین به ستاد استقبال از زائران شرق کشور در دهه آخر صفر اشاره کرد و گفت: این ستاد با همکاری استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان برای استقبال از هیئات مذهبی و زائران شرق کشور شکل خواهند گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح هیئات و امام زادگان استان از جمله مسجد حضرت ابوالفضل نهبندان، مزار آقا سید علی، امام زادگان باقریه و همچنین هیئت های طول مسیر در بحث پذیرایی و استقبال زائران ورود خواهند داشت.

لطفیان به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: نیاز است اعضای ستاد در خصوص برکات روزه داری فرهنگ سازی و نیروی انتظامی نیز در زمینه تذکر به روزه خواری در محافل عمومی ورود پیدا کنند.

وی بر برگزاری جلسات قرانی در این ماه تاکید کرد و افزود: هیئات مذهبی در کنار مساجد بهترین پایگاه برای برگزاری محافل قرانی، تجوید و تفسیر مفاهیم قران خواهند بود.