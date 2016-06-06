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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

تفاهم نامه پارک علم و فناوری فارس و دانشگاه جهرم امضا شد

تفاهم نامه پارک علم و فناوری فارس و دانشگاه جهرم امضا شد

جهرم- رئیس دانشگاه جهرم از امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری فارس و دانشگاه جهرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نادریان ظهردوشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری  براقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهارداشت: تفاهم نامه همکاری مشترک علمی-پژوهشی میان پارک علم وفناوری فارس ودانشگاه جهرم امضاشد.

وی تصریح کرد: این تفاهم نامه با هدف گسترش زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و با پی گیری های دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهرم منعقد شد.

نادریان ادامه داد: کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، ایجاد بستر تبدیل علم به ثروت با تکمیل فرآیند تبدیل ایده به پدیده و ایجاد زمینه های مشترک جهت بهره مندی از توانمندی ها و خدمات متقابل پارک و دانشگاه و همکاری درراه اندازی شرکت های فناور از اهداف این تفاهم نامه است..

کد مطلب 3677825

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