تفاهم نامه پارک علم و فناوری فارس و دانشگاه جهرم امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نادریان ظهردوشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری براقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان اظهارداشت: تفاهم نامه همکاری مشترک علمی-پژوهشی میان پارک علم وفناوری فارس ودانشگاه جهرم امضاشد.

وی تصریح کرد: این تفاهم نامه با هدف گسترش زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و با پی گیری های دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه جهرم منعقد شد.

نادریان ادامه داد: کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، ایجاد بستر تبدیل علم به ثروت با تکمیل فرآیند تبدیل ایده به پدیده و ایجاد زمینه های مشترک جهت بهره مندی از توانمندی ها و خدمات متقابل پارک و دانشگاه و همکاری درراه اندازی شرکت های فناور از اهداف این تفاهم نامه است..