به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، در همايش "مسلمانان در آسياي ميانه و تأثير تمدني آنها " كه با مشاركت نخبگان، علماي مسلمانان و انديشمندان در شهر بيشكك پايتخت جمهوري قرقيزستان برگزار مي شود، شركت كنندگان به بررسي اشاعه اسلام در آسيا و تعرضات و تجاوزاتي كه مسلمانان با آن رو به رو هستند، مي پردازند.

ابعادي كه اين همايش مورد بررسي قرار مي دهد، موضوعاتي چون ترويج و انتشار اسلام و تأثير آن در آسيا، مسلمانان آسياي ميانه و تأثير تمدني آنها، مسلمانان آسياي ميانه و تعرضات معاصر و قرقيزستان و سهم آن در تمدن اسلامي است .

عبدالله تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان با بيان اينكه اميدوار است اين همايش به اهداف خود كه همان خدمت رساني به اسلام و مسلمانان در آسيا و همه نقاط جهان است دست يابد، ظهار داشت: ادامه همكاري انجمن با سازمانهاي ديني، نقش فتوا در آسياي ميانه به منظور تحقق مصالح و خدمت رساني به مسلمانان آسياي ميانه از ديگر موضوعات همايش مذكور خواهد بود.