۷ ایستگاه سنجش ذرات گرد و غبار در استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلیمان نژاد ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت هفته محیط زیست در ایلام اظهار داشت: شعار امسال هفته محیط‌زیست به عنوان «به‌سوی طبیعت برای زندگی» انتخاب‌شده که در آن دو واژه‌ی طبیعت و زندگی عالمانه انتخاب شده‌اند و در واقع مکمل یکدیگر هستند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های این اداره کل نصب این دستگاه در سه شهرستان سیروان، بدره و ملکشاهی است که با استقرار این دستگاه در شهرستان های فوق تمامی استان به دستگاه سنجش غبار مجهز می شود.

سلیمان نژاد بیان اشاره به اینکه امسال در صدد هستیم ۲۰ راس دیگر از گوزن های سایت احیا و تکثیر گوزن زرد ایرانی در استان ایلام را به دیگر استان های کشور انتقال دهیم، گفت: سال گذشته ۱۰ راس از گوزن های این سایت به یزد منتقل شدند.

مدیر کل محیط زیست استان ایلام عنوان کرد: ساماندهی و افزایش نیروی انسانی اداره کل در حوزه یگان های حفاظت و برگزاری کارگاه های آموزشی برای این افراد، تشکیل نشست های تخصصی مهار آتش با مسئولان استان و انجمن های زیست محیطی و تلاش برای تجهیز این انجمن ها در مواقعی چون بروز آتش سوزی از جمله اقدامات محیط زیست ایلام بوده است.

سلیمان نژاد اظهار داشت: این دستگاه اجرایی با همکاری دیگر دستگاه ها و مردم آمادگی و شرایط لازم برای جلوگیری یا کاهش بروز آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان را در دستور کار خود قرار داده است و برگزاری رزمایش منطقه ای مهار آتش که هفته گذشته در ایلام برگزار شد، در همین راستا بود.

۱۶ تا ۲۲ خرداد به نام هفته محیط زیست نامگذاری شده و شعار امسال این هفته ( به سوی طبیعت، برای زندگی ) انتخاب شده است.