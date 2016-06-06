سرانه فضای سبز در همدان به ۹.۸ مترمربع برای هرنفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رسولی پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه بوستان «پدر» واقع در شهرک فرهنگیان همدان از تلاش دست اندرکاران اجرای این پروژه که در مدت زمان کوتاه و با مدیریت هزینه به انجام رسیده است، قدردانی کرد.

رسولی گفت: با بهره برداری از این پارک و چندین پارک در شهرک مدنی و اسلامشهر همدان سرانه فضای سبز به ۹.۸ متر مربع برای هر نفر خواهد رسید که امیدواریم در پایان دوره چهارم شورای شهر همدان این رقم به ۱۰ مترمربع برای هر نفر برسد.

سید مصطفی رسولی با تاکید بر اینکه لازمه یک زندگی معمولی در هر منطقه ای ایجاد زیرساخت ها نظیر فضاهای سبز است، عنوان کرد: در گذشته نسبت به ایجاد چنین فضاهایی به خصوص در مناطق حاشیه ای از جمله شهرک فرهنگیان رغبتی صورت نمی گرفت.

وی با تاکید براینکه امروزه با تلاش اعضای شورای شهر و وجود نیروهای توانمند در بدنه شهرداری توجه ویژه ای به این امر شده است، گفت: این مناطق مورد توجه قرارگرفته و کریدور غرب کشور نام گرفته اند که جای تشکر دارد.

شهردار همدان از احداث پارک «پدر» و سالن ورزشی آن که با مشارکت سپاه به بهره برداری رسید بعنوان پروژه هایی نام برد که با مدیریت هزینه از طریق اکیپ های امانی شروع به کار کرده و با کیفیتی موردقبول تقدیم مردم شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: در زمره اجرای طرح «محراب سبز» نماز جماعت مغرب و عشا در این پارک برگزار شود.