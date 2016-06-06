تابستان را با «تجربه زمستان» تجربه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه گالری تازه‌ تاسیس ایوان ۲۱ خرداد میزبان آثار جمعی از هنرمندان نقاش ایرانی با نام «تجربه زمستان» است که در آن بیش از ۲۰ تابلوی نقاشی از هنرمندان نسل‌های مختلف به نمایش درمی‌آید.

زرتشت رحیمی نمایشگاه‌گردان، ایده اصلی این نمایشگاه را پرداختن به موضوع انسان ایرانی در چهار دهه گذشته عنوان کرده و گفته است هنرمندان انتخاب شده برای این نمایشگاه از میان کسانی انتخاب شده اند که در این چهار دهه به موضوع انسان در کارهایشان پرداخته اند و همچنین کارهای این نمایشگاه آرشیوی است.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندانی چون رزیتا شرف جهان، خسرو خسروی، فرشید ملکی، بهنام کامرانی، معصومه مظفری، شهره مهران، منوچهر معتبر، نصرت الله مسلمیان، افشین پیرهاشمی، محمد خلیلی، مهرداد محب علی، علی ذاکری، شهرام کریمی، نزار موسوی‌نیا، حسین خسروجردی، بهرنگ صمدزادگان، شنتیا ذاکرعاملی، سمیرا اسکندرفر، حامد صحیحی، احمد مرشدلو، مکرمه قنبری و داریوش قره‌زاد به نمایش درمی‌آید.

به گفته رحیمی، در این نمایشگاه آثار فیگوراتیو نقاشان پیشکسوت و جوان به نمایش درمی‌آید.

گالری ایوان درصدی از فروش این آثار را به یکی از خیریه‌های معتبر اهدا خواهد کرد.

نمایشگاه گروهی «تجربه زمستان» از ۲۱ خرداد تا ۹ تیر ۱۳۹۵ در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱ برقرار است.