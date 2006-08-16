هفته نهم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال جمعه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر طبق برنامه، استقلال در ورزشگاه امام رضا (ع) مازندران به مصاف ميزبان خود فجر قائم گلوگاه مي رود. داوري اين ديدار بر عهده جواد وحيدي فر است كه محمدرضا توكليان، علي اصغرعلي بيگي و وحيد مولايي او را همراهي خواهند كرد.

تام ايران خودرو در ورزشگاه كرمان خودرو تهران ميزبان سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي است. داوري اين بازي بر عهده علي پور افشار است كه كمك هاي او حسين شهرآبادي، محسن زواره اي و سعيد ساجدي هستند.

در مشهد نيز تيم علم و ادب اين شهر در ورزشگاه شهيد بهشتي ميزبان پست اصفهان خواهد بود. نعمت ا... كريمي داور وسط اين ديدار است و سعيد عباسي، قاسمعلي شهسوار و رضا علي ليواني او را در اين امر ياري مي كنند.

ورزشگاه صدرا شيراز نيز محل برگزاري مسابقه دو تيم صدرا و راه آهن تهران است. داوران اين بازي عليرضا محمدپور، محمد حيرتي، محمد محبي و كريم نسترن هستند.

در ورزشگاه سيد رسول حسيني ساري نيز دو تيم راه ساري و ارم كيش قم با هم روبرو خواهند شد. داوران اين ديدار به ترتيب عليرضا سهرابي، وحيد عرض پيما، حسين رحيم آبادي و فردوس معصومي هستند.

بازي دو تيم دانشگاه آزاد اسلامي و شن سا ساوه نيز در تهران و در سالن فدراسيون هندبال انجام مي شود. داوري اين ديدار بر عهده عليرضا رجبي داور وسط، پژمان رضايي، خشايار عطايي و عباس نعيمي نيا مي باشد.

هفتمين ديدار اين هفته نيز رقابتي است ميان تيم شهيد منصوري قرچك و هيئت فوتبال استان گيلان كه در ورزشگاه هفتم تير قرچك انجام مي شود. عبدالواحد بيت سياح داور وسط، جواد فهيمي راد، حميدرضا رستمي و حسنعلي رحيمي قضاوت اين ديدار را بر عهده دارند.

كليه مسابقات هفته نهم ساعت 17 آغاز مي شود.

