سپاهان به دنبال تمدید قرارداد پریرا/ پیشنهاد خارجی برای پادوانی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتخاب عبدالله ویسی به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه، تغییرات زیادی در این تیم رخ داد و بازیکنانی نظیر رحمان احمدی، محرم نویدکیا، هادی عقیلی، محمدرضا خلعتبری و ووریا غفوری دیگر جایی در لیست این مربی نداشتند.

با این حال وضعیت لوسیانو پریرا و پادوانی دو بازیکن برزیلی این تیم همچنان مشخص نیست.

پریرا که در دو سال اخیر در لیگ ایران یک مهاجم زهردار و خطرناک نشان داده است، از باشگاه سایپا پیشنهاد دارد ولی ویسی به مسئولان سپاهان تاکید کرده که به هیچ عنوان این مهاجم را از دست ندهند. در واقع سپاهانی‌ها اصرار زیادی روی حفظ این مهاجم برزیلی دارند.

پادوانی مدافع تیم سپاهان اما در اولویت تمدید قرارداد این باشگاه نیست. پادوانی از دو تیم داخلی و یک تیم خارجی پیشنهاد دارد و احتمال جدایی وی از جمع زردپوشان اصفهانی با وجود بازگشت شجاع خلیل زاده زیاد است.