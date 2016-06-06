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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

سازمان ملی استاندارد اعلام کرد:

اقلام پرمصرف در طرح ویژه رمضان کنترل می‌شوند

اقلام پرمصرف در طرح ویژه رمضان کنترل می‌شوند

براساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، با فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، اقلام پر مصرف در طرحی با عنوان طرح ویژه رمضان کنترل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد ایران در اطلاعیه‌ای از طرح ویژه کمترل بازار اقلام پرمصرف خبرداد و اعلام کرد: در این طرح که از ابتدای خردادماه جاری آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، از کالاهای پرمصرف از قبیل انواع فرآورده‌های لبنی از جمله شیر، پنیر و کشک، قند و شکر، آرد گندم و برنج، زعفران، خرما، روغن مورد مصرف در زولبیا و بامیه در مراکز عرضه و فروش، بازرسی و نمونه‌برداری انجام می‌شود.

در همین راستا، در صورت مشاهده کالای بی‌کیفیت و یا فاقد علامت استاندارد، کالا توقیف و با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن برخوردهای قانونی لازم صورت می‌گیرد. همچنین از شهروندان تقاضا می‌شود تا هنگام خرید، به علامت استاندارد بر روی کالا توجه کنند.

کد مطلب 3677869

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