به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی استاندارد ایران در اطلاعیه‌ای از طرح ویژه کمترل بازار اقلام پرمصرف خبرداد و اعلام کرد: در این طرح که از ابتدای خردادماه جاری آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، از کالاهای پرمصرف از قبیل انواع فرآورده‌های لبنی از جمله شیر، پنیر و کشک، قند و شکر، آرد گندم و برنج، زعفران، خرما، روغن مورد مصرف در زولبیا و بامیه در مراکز عرضه و فروش، بازرسی و نمونه‌برداری انجام می‌شود.

در همین راستا، در صورت مشاهده کالای بی‌کیفیت و یا فاقد علامت استاندارد، کالا توقیف و با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن برخوردهای قانونی لازم صورت می‌گیرد. همچنین از شهروندان تقاضا می‌شود تا هنگام خرید، به علامت استاندارد بر روی کالا توجه کنند.