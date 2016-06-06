توزیع ۳۵۰ هزار سبد کالا در میان مددجویان کمیته امداد فارس

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد فارس، محمد بذرافشان، گفت:۳۵۰ هزار سبد كالا، ويژه مددجويان با همکاری خیرین در فارس توزیع می شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این بستههای غذایی، بیش از ۴۵۰ هزار مددجو از سفرههای اطعام و توزیع غذاهای گرم بهرهمند خواهند شد.
مدیر کل کمیته امداد فارس افزود: سرکشی و بازدید از خانوادههای نیازمند تحت حمایت به عنوان طرح مفتاحالجنه، با حضور خيران، حاميان و مسئولان اجرا می شود.
بذرافشان ضمن سپاس از همراهی رسانهها با این نهاد مردمی، گفت: ماه رمضان سال گذشته با کمک رسانهها بیش از ۱۰ هزار نفر از سراسر کشور حمایت از ایتام و فرزندان نیازمند تحت حمایت این نهاد را عهدهدار شدند و در تلاشیم تا پایان امسال تمام فرزندان محروم و نیازمند تحت حمایت این نهاد را زیر چتر حامیان نیک اندیش ببريم.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس از برگزاری جشنوارههای فرهنگی- مذهبی در ماه مبارک رمضان امسال و در همه شهرستانها خبر داد و افزود: این جشنوارهها با همراهی هنرمندان و خیران در سراسر استان و با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی و تقویت باورهای مذهبی افراد تحت حمایت برگزار میشود.
بذرافشان ایجاد پیوند بين خیران، مردم نوع دوست و نیازمندان را از عمده اهداف اجرای برنامههاي ويژه ماه مبارك رمضان عنوان و اضافه كرد: کمیته امداد آمادگی دريافت كمكهای خيران و نيكوكاران در قالب طرح مفتاحالجنه با هدف ياري رساندن به نيازمندان را دارد.
نظر شما