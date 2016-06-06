تشکیل ستاد برنامه های ماه رمضان در واحد علوم و تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم اله دانش فرد معاون دانشجویی و فرهنگی واحد علوم تحقیقات با تشریح برنامه های متنوع ماه رمضان در این واحد دانشگاهی گفت: ستاد ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان از یک ماه گذشته و متشکل از کانون ها و تشکل های دانشجویی، اساتید و کارکنان برای برنامه ریزی مدون برنامه های این ماه شکل گرفته است.

وی افزود: برنامه های این ستاد متشکل از جزء خوانی قرآن بصورت روزانه، ختم مشارکتی قرآن، محافل انس با قرآن، سلسله نشست های معرفتی تفسیر و قصص قرآن، سلسله نشست های معرفتی تفسیر نهج البلاغه، برپایی ایستگاه های پاسخگویی به مسائل شرعی، برپایی نمایشگاه های مختلف، برگزاری جشن سبط النبی (افطاری ویژه کارکنان و اساتید)، برگزاری ویژه برنامه های شب های قدر و بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است.

معاون فرهنگی دانشجویی واحد علوم تحقیقات با اشاره به اینکه تمامی هزینه های مربوط به افطاری و سحری شب های قدر مانند سنوات گذشته از محل نذورات اساتید، کارکنان و دانشجویان تامین می شود، از تمامی اساتید، دانشجویان و کارکنان برای مشارکت در این کار خیر و خداپسندانه و همینطور اشاعه فرهنگ انفاق در دانشگاه دعوت به عمل آورد.