به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابومازن در جريان نشست خود با اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين در مقر رياست تشكيلات خودگردان فلسطين در شهر غزه گفت: درباره موضوعات مختلف مورد اهميت ملت فلسطين و راه حل هاي مورد نياز گفتگو كرديم و درصدد ايجاد اين راه حل ها و بارزترين آن تشكيل دولت وحدت ملي براساس سند آشتي ملي اسيران فلسطيني هستيم.

وي افزود: رايزني ها از هم اكنون براي تحقق اين هدف آغاز شده است.

از سوي ديگر؛ نخست وزير فلسطين نيز اظهارداشت : رايزني براي تشكيل دولتي ملي با استناد به سند اسيران وبه منظور تقويت وحدت ملي و برداشته شدن محاصره ملت فلسطين وكاهش درد و رنج آنها و آزادي وزيران ونمايندگان فلسطيني آغاز شده است.

مسئولان جنبش فتح و حماس بيش از يك ماه پيش اعلام كردند تمام گروههاي فلسطيني به استثناي جنبش جهاد اسلامي درمورد تمام بندهاي سند اسيران به توافق رسيدند.