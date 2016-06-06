شورا و شهرداری جای کار سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه افتتاح ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری در خط سه مترو تهران، طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح یک ایستگاه مترو در هر ماه، عنوان داشت: ایستگاه خواجه عبدالله انصاری در خط سه مترو تهران ظرفیت جا به جایی روزانه بیش از ۳۰ هزار مسافر را دارد و دارای معماری سنتی و ایرانی – اسلامی است که زیبایی خاص خودش را دارد.

وی به کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط سه مترو تهران اشاره و بیان کرد: با اضافه شدن تعدادی واگن، سرفاصله حرکت قطارها به ۱۵ دقیقه رسیده است. امیدواریم در آینده بتوانیم این سرفاصله ها را کاهش دهیم.

قالیباف در پاسخ به سوالی درباره میزان وصول اعتبارات دولتی در توسعه مترو گفت: طبق روال این سال ها کمکی که باید در این زمینه باشد، صورت نمی گیرد و شهرداری در این عرصه تنهاست. البته ما مصمم هستیم به تمامی تعهدات خود عمل کرده و ساخت مترو را با همه سختی ها در اولویت قرار دهیم.

شهردار تهران در ادامه از تکمیل خطوط شش و هفت و ایستگاه های مترو از سوی شهرداری خبر داد و گفت: دوستان در دولت قول داده اند که حدود ۱۲۰۰ واگن خریداری شود تا مردم در ایستگاه ها خیلی منتظر قطار نمانند.

منتظر حکم قضایی در خصوص حادثه سعادت آباد هستم

وی در پاسخ به سوالی پیرامون سرنوشت استعفای شهردار منطقه ۲، تصریح کرد: شهردار منطقه دو استعفای خود را به من داده و بررسی سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز در این زمینه انجام شده است. به دلیل اینکه پرونده در روند قضایی است، منتظر حکم دادگاه هستیم.

کار سیاسی نمی کنیم

شهردار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص انتقاد یکی از اعضای شورا از فعالیت های سیاسی برخی مدیران شهرداری تهران گفت: اینکه این حرف زده می شود و در جایی می گویند این کار، کار سیاسی است، خود این حرف سیاسی است.

قالیباف تاکید کرد: ما در شهرداری تهران مشغول به خدمت هستیم و بنده در هر کجا که مشغول به خدمت بودم، چه در دوران دفاع مقدس، بسیج، نیروی انتظامی و شهرداری هیچ گاه نه به کار سیاسی نگاه کردم و نه کار خود را با نگاه سیاسی انجام دادم.

وی ابراز داشت: قصد ما مثل دوران دفاع مقدس خدمت و همکاری است و از قضا آنهایی که این حرف ها را می زنند، نگاه سیاسی به کار دارند.

قالیباف عنوان داشت: بارها گفته ام در شورای شهر و شهرداری جای کار سیاسی نیست و این را هم مردم نمی پذیرند که شورا و شهرداری کار سیاسی کنند چرا که اینجا محل کار و خدمت است.

شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره نتایج طرح آسمان آبی و زمین پاک، عنوان داشت: این کار کل شهر است و همه سازمان ها، مردم و ... با هم باید تصمیم بگیرند تا آن را انجام دهیم. البته به دلیل اینکه این کار از جنس فرهنگ سازی است، کار به کندی پیش می رود و این را قبول داریم.

وی گفت: اگر به دوربین های ترافیکی در سال قبل و امسال نگاه کنید، کاملا می بینید مردم نسبت به گذشته خط سفید را بهتر رعایت می کنند، به نحوی که تصادفات و مرگ و میر کاهش پیدا کرده است و کنترل سرعت بهتر اتفاق افتاده است.

قالیباف ادامه داد: در حوزه زمین پاک تا پیش از این میزان تفکیک زباله از مبدا ۴ درصد بوده است که امروز به ۱۹.۵ درصد رسیده و این رقم ۱۵ درصد افزایش یافته است. البته توقع ما آن است که این عدد را به ۳۰ درصد برسانیم و تلاش خود را به این منظور به کار خواهیم بست.

امکان تملک همه باغات را نداریم

شهردار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص تملک باغات شهر تهران نیز گفت: ما امکان تملک همه باغات شهر تهران را نداریم اما نسبت به اعتباراتی که وجود دارد و بنا به سقف اعتبارات، تملک باغات را با اولویت طرح هایی که شهرداری آنجا را فریز کرده است، انجام می دهیم.

وی تصریح کرد: ما نمی توانم تمامی باغات تهران را خریداری کنیم و حتی اگر صد درصد پول شهرداری را بگذاریم، باز هم چنین توانی وجود ندارد که تمامی باغات را خریداری کنیم به همین دلیل خرید باغات با اولویت صورت می گیرد.