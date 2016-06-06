  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

طی بخشنامه ای از سوی سرپرست استانداری خوزستان؛

ساعات کاری ادارات خوزستان تغییر کرد

ساعات کاری ادارات خوزستان تغییر کرد

اهواز - سرپرست استانداری خوزستان طی بخشنامه ای ساعات کار جدید ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی استان را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، در بخش نامه سرپرست استانداری خوزستان آمده است: به اطلاع کلیه سازمان ها، ادارات کل، شرکت ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها شهرداری ها و موسسات آموزشی می رساند که با توجه به لزوم صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی و به منظور جلوگیری از تبعات افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج بار و قطع احتمالی برق منازل مسکونی در گرمای طاقت فرسای استان، ساعات کاری از سه شنبه ۱۸ خرداد ماه سال ۹۵ تغییر می کند.

در بخشنامه فرج الله خبیر عنوان شده است: ساعت کاری برای دستگاه های دولتی، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۱۴:۴۵ و روزهای پنج شنبه نیز برابر با اطلاع قبلی تعطیل است. ساعات کار بیمارستان ها و مراکز درمانی و امداد رسانی تغییری نخواهد کرد. همچنین ساعات کاری بانک ها براساس تصمیمات شورای سیاست گذاری بانک های استان تعیین می شود.

کد مطلب 3677937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها