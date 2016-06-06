ساعات کاری ادارات خوزستان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، در بخش نامه سرپرست استانداری خوزستان آمده است: به اطلاع کلیه سازمان ها، ادارات کل، شرکت ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها شهرداری ها و موسسات آموزشی می رساند که با توجه به لزوم صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی و به منظور جلوگیری از تبعات افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج بار و قطع احتمالی برق منازل مسکونی در گرمای طاقت فرسای استان، ساعات کاری از سه شنبه ۱۸ خرداد ماه سال ۹۵ تغییر می کند.

در بخشنامه فرج الله خبیر عنوان شده است: ساعت کاری برای دستگاه های دولتی، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ تا ۱۴:۴۵ و روزهای پنج شنبه نیز برابر با اطلاع قبلی تعطیل است. ساعات کار بیمارستان ها و مراکز درمانی و امداد رسانی تغییری نخواهد کرد. همچنین ساعات کاری بانک ها براساس تصمیمات شورای سیاست گذاری بانک های استان تعیین می شود.