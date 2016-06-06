تکمیل مجتمع گلخانه ای عجب شیر به سرمایه گذاران واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلیل هاشمی ظهر دوشنبه در بازدید از مجتمع گلخانه شهرستان عجب شیر گفت: شرکت شهرک های کشاورزی براساس ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه بمنظور توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید و توسعه روش های نوین کشاورزی ایجاد و راه اندازی شده و زیر مجموعه تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی بوده و هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت های شهرک های کشاورزی از جمله وظایف این شرکت است.

وی افزود: برنامه ریزی، مطالعه، طراحی و احداث شهرک های کشاورزی و رفع موانع و مشکلات احداث این واحدها و همچنین هدایت و جذب سرمایه گذاری و کارآفرینی در این شهرک ها از دیگر وظایف این شرکت است و کمبود منابع آبی و لزوم استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی ضرورت ایجاد این شرکت را در استان آذربایجان شرقی دو چندان کرده و با توجه به چالش بحران آب باید به سمت تولید محصولات گلخانه ای حرکت کرد.

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: تشکیل و ساماندهی شهرک های کشاورزی، مکان یابی، استعدادسنجی، انجام مطالعات و اختصاص اعتبار به منظور ایجاد و تکمیل زیرساخت های کشاورزی و مهم تر از همه واگذاری مجتمع های گلخانه ای تکمیل شده به متقاضیان سرمایه گذاری از جمله فعالیت هایی است که باید در این مرحله انجام شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی مجتمع گلخانه‌ای عجب شیر صد درصد است، افزود: در مرحله اول اولویت واگذاری این مجتمع با فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی و کشاورزان شهرستان است اما اگر بدیل توان مالی متقاضیان این امر محقق نشود، قطعات مجتمع گلخانه ای عجب شیر به متقاضیان سرمایه گذار واگذار و فارغ التحصیلان نیز بکارگیری می شوند.

هاشمی سطح کل شهرک گلخانه ای هیدروپونیک عجب شیر را ۳۹ هکتار عنوان و تصریح کرد: تعداد کل قطعات زیرسازی و آماده‌سازی شده این مجتمع ۵۵ واحد است که هر یک در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع آماده شده و هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است که با بهره برداری از این شهرک علاوه بر تولید انواع سبزی و صیفی، برای ۱۶۰ نفر شغل ایجاد می شود.

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: واگذاری شهرک گلخانه ای عجب شیر به متقاضیان سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی در راستای سیاست های وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان، مبنی بر افزایش تولید در واحد سطح و نیز کاهش مصرف آب و به تبع آن اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی صورت می گیرد.

لزوم تسریع در اختصاص اعتبار برای مجتمع گلخانه ای عجب شیر

فرماندار عجب شیر نیز در این بازدید خواستار سرعت دهی در اختصاص اعتبار برای مجتمع گلخانه ای این شهرستان شد و افزود: در واگذاری مجتمع گلخانه باید توجه جدی شود و به افراد کننده کار واگذار شود.

سید شمس الدین مراثی با بیان اینکه عملیات احداث این شهرک از شش سال پیش شروع شده، گفت: با توجه به کمبود منابع آب در این شهرستان و با هدف صرفه جویی در مصرف این منابع و اعمال مدیریت بهینه بر تولید بخش کشاورزی، اجرای طرح هایی با نیاز منابع آبی کمتر در اولویت بخش کشاورزی قرار گیرد.

وی بیان کرد: تولید مناسب محصولات گلخانه ای مورد نیاز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب می تواند شاخصهای اقتصادی و صنعت کشاورزی را در شهرستان به نحو مطلوبی افزایش دهد.

فرماندار شهرستان عجب شیر افزود: نگاهی به وضعیت خشکسالی و سرمازدگی محصولات کشاورزان شهرستان عجب شیر در سال های اخیر، سبب شده برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان، افزایش درآمد در واحد سطح، تنوع کشت، کنترل آفات و بیماری ها و سایر عوامل مثل طوفان، باران و خشکسالی گسترش کشت گلخانه ای مورد تأکید قرار گیرد.

مراثی خواستار جذب اولویت دار دانش آموختگان در رشته کشاورزی این شهرستان برای جذب در مجتمع گلخانه ای توسط سرمایه گذار با نظارت جهاد کشاورزی شهرستان و استان شد و گفت: واگذاری این مجتمع‌ها فرصت خوبی برای فارغ‌التحصیلان کشاورزی جویای کار است.