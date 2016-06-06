آموزش تخصصی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مهرداد ستوده با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» افزود: تکیه به داشته‌های درونی و استفاده از متخصصان داخلی موجبات تحقق شعار سال را فراهم می‌کند و باید در این مسیر اهتمام ورزیم.

مدیر کل حوزه استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از دانشگاه‌هایی که می‌تواند شعار امسال را تقویت کند، دانشکده فنی و حرفه‌ای است، چرا که در این دانشکده، همزمان با آموزش‌های تئوری، مطابق با نیازمندی‌های صنعت، آموزش‌های علمی نیز ارائه می‌شود.

ستوده تصریح کرد: در اوایل دهه ۸۰، یکی از استدلال‌های عدم جذب نیروی بومی، نداشتن تخصص ذکر می‌شد در صورتی که امروز می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم که هر تخصص مورد نیاز صنعت، اتمی، نفت و گاز، صنایع دریایی و ... که در استان نیاز باشد را می‌توانیم عرضه کنیم.

وی یادآور شد: با تدابیر استاندار، تفاهم‌نامه آموزشی با سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت و فنی حرفه‌ای به منظور آموزش‌های تخصصی مطابق با نیازمندی‌های استان به جوانان این استان منعقد شده که گامی ارزشمند در تربیت نیروی ماهر و متخصص است.

مدیر کل حوزه استاندار بوشهر ابراز داشت: به دنبال ارائه آموزش‌های تخصصی مورد نیاز، شاهد ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی خواهیم بود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که فارغ‌التحصیلان ما دغدغه اشتغال نداشته باشند.