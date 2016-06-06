  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

مدیرعامل جدید معارفه شد؛

آجرلو: همدلی لازمه قهرمانی تراکتورسازی است

آجرلو: همدلی لازمه قهرمانی تراکتورسازی است

مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی گفت: برای رسیدن به عنوان قهرمانی در لیگ باید همدل باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ساعت ۱۰ صبح امروز در محل سالن کنفرانس باشگاه برگزار شد و آجورلو پرسنل و کارکنان باشگاه را شناخت و به آن‌ها معرفی شد.

مصطفی آجورلو در جمع کارکنان باشگاه، گفت: یک مجموعه تمیز همچون آب زلال و روان است و ما در باشگاه تراکتورسازی می‌خواهیم با شما زندگی کنیم. نمی‌دانم زندگی ما در کنار هم چه مدت طول خواهد کشید ولی می‌خواهم در این مدت با همفکری و کمک هم برای موفقیت باشگاه تراکتورسازی تلاش کنیم.

وی افزود: برای اداره یک تیم به مجموعه‌ای شاداب نیاز داریم. هدف ما قهرمان کردن تیم تراکتورسازی است که برای رسیدن به این مهم باید همه با هم همدل و یکدل باشیم تا بتوانیم به هدفی که داریم برسیم.

مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی خاطرنشان کرد: هر آمدنی رفتنی دارد و ما هم روزی از این باشگاه خواهیم رفت. تلاش می‌کنیم در مدتی که در باشگاه تراکتورسازی هستیم بهترین عملکرد را با کمک شما عزیزان داشته باشیم و بهترین خاطرات را رقم بزنیم و برای باشگاه تراکتورسازی افتخارآفرینی کنیم.

کد مطلب 3677986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها