آجرلو: همدلی لازمه قهرمانی تراکتورسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ساعت ۱۰ صبح امروز در محل سالن کنفرانس باشگاه برگزار شد و آجورلو پرسنل و کارکنان باشگاه را شناخت و به آن‌ها معرفی شد.

مصطفی آجورلو در جمع کارکنان باشگاه، گفت: یک مجموعه تمیز همچون آب زلال و روان است و ما در باشگاه تراکتورسازی می‌خواهیم با شما زندگی کنیم. نمی‌دانم زندگی ما در کنار هم چه مدت طول خواهد کشید ولی می‌خواهم در این مدت با همفکری و کمک هم برای موفقیت باشگاه تراکتورسازی تلاش کنیم.

وی افزود: برای اداره یک تیم به مجموعه‌ای شاداب نیاز داریم. هدف ما قهرمان کردن تیم تراکتورسازی است که برای رسیدن به این مهم باید همه با هم همدل و یکدل باشیم تا بتوانیم به هدفی که داریم برسیم.

مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی خاطرنشان کرد: هر آمدنی رفتنی دارد و ما هم روزی از این باشگاه خواهیم رفت. تلاش می‌کنیم در مدتی که در باشگاه تراکتورسازی هستیم بهترین عملکرد را با کمک شما عزیزان داشته باشیم و بهترین خاطرات را رقم بزنیم و برای باشگاه تراکتورسازی افتخارآفرینی کنیم.