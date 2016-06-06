توسعه گردشگری گلستان نیازمند همراهی همه دستگاه هااست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، ظهر دوشنبه، در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر تابستان و تجلیل از خادمان ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی اظهار کرد: در این ایام میزان اقامت مسافران در استان ۷۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: با رشد ۷۲ درصد امسال ۵۲۴ هزار نفر در ایام نوروز در استان گلستان اقامت کرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: با توجه به دغدغه استان گلستان در موضوع تبدیل استان به مقصد گردشگری برنامه‌هایی اجرا شد که حضور مدیران تورهای کشور برای شناساندن جاذبه‌های استان یکی از این برنامه‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: تبدیل استان گلستان به مقصد گردشگری باید در دستور کار همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باشد.

کریمی گفت: شهرداری‌ها در این بخش می‌توانند مؤثر باشند، یکی از دلایلی که امسال رشد ماندگاری مسافر داشتیم، اقدامات شهرداری‌ها در بخش‌های مختلف بود.

به گفته وی، امسال بیشترین اقامت را در شهر گرگان داشتیم که فضاسازی‌ها، اقدامات عمرانی و دیگر فعالیت‌های شهرداری در آن دخیل بود.

کریمی اظهار کرد: امسال تنها یک شکایت در سامانه ثبت شکایات در ایام نوروز از استان گلستان ثبت‌شده است.