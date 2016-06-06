لایحه تفریغ بودجه شهرداری تهران، زودتر از موعد به شورای شهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی ضمن بیان این مطلب افزود: برای اولین بار در تاریخ شهرداری تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی موفق شدیم در موعد مقرر قانونی بلکه یک روز زودتر لایحه تفریغ بودجه سال ۹۴ را تحویل شورای اسلامی شهر کنیم. این در حالی است که در سال گذشته تفریغ بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران در اواخر خردادماه تحویل شورای اسلامی شهر شده بود که با تاکید و دستور شهردار تهران تلاش کردیم تا در موعد مقرر قانونی این اتفاق بیافتد که خوشبختانه انجام شد.
معاون شهردار تهران این اقدام را در راستای شفافیت مالی و قانونمند شدن نظامات بودجهریزی و مالی شهرداری دانست و تاکید کرد: با دستور شهردار تهران سیستم مکانیزه فاینانس مالی شهرداری تهران علاوه بر مناطق و واحدهای ستادی در سازمانها و شرکتهای تابعه در حال استقرار است که کمک شایانی به شفافیت هر چه بیشتر مسائل مالی و هزینههای شهرداری خواهد کرد.
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورا با اشاره به تاریخ تصویب قانون شهرداری (۱۱ تیرماه سال ۴۴) و اینکه بیش از ۶۰ سال از زمان تصویب آن میگذرد، افزود: حجم عملیات و فعالیتهای شهرداری تهران در آن سالها با دوره کنونی قابل قیاس نیست و تفریغ بودجه شهرداری در ۶۰ سال پیش و آماده کردن آن دو ماه پس از پایان سال مالی کار دشواری نبوده است، اما امروز با حجم عملیات مالی و گستردگی فعالیتهای شهرداری تهران کاری سخت و پیچیده است که با تلاش شبانهروزی معاونتهای مالی و اقتصاد شهری و برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران و همکاری واحدهای تابعه موفق به انجام آن شدیم.
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