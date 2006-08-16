به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي درهمايش معاونان عمراني استانداري هاي سراسر كشور در مشهد مقدس افزود: تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي از اقدامات شايسته و لازم در راستاي حل مشكلات قشرهاي مختلف مردم است و در اين مسير تشكيل شوراهاي حل اختلاف سازمانهاي دولتي ضروري است.

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر حمايت سازمانها و نهادهاي مختلف از تاسيس شوراهاي حل اختلاف و پرهيز از به جريان انداختن پرونده هاي عادي در محاكم قضايي، خاطرنشان كرد: اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد آموزشهاي لازم را فرا گرفته و امكان ارائه خدمات بهتر و بيشتر را به جامعه داشته باشد.

آيت الله هاشمي شاهرودي درهمايش معاونان عمراني استانداران با تاكيد بر جلوگيري از فرصت سوزي ها، تاكيد كرد: تضييع فرصت ها در همه سازمانهاي حكومتي كه ظلم بزرگي به مردم محسوب مي شود، بايد آسيب شناسي شده و با برنامه ريزي و مديريت كارآمد از فرصت ها به بهترين شيوه در جهت عزت و سربندي نظام بهره گيري شود.

رئيس قوه قضائيه گفت: در آسيب شناسي از فرصت سوزي ها، بايد علل مربوط به آن را در هر ارگان و نهادي شناسايي و مديران با تدبيرلازم به سمت بررسي علل بروز گام برداشته و از فرصت ها به بهترين نحو استفاده كنند.

آيت الله هاشمي شاهرودي يادآور شد: در حوزه عمران و آباداني كشور بايد از همه تدابير و روشهاي مدرن موجود در دنيا بهره گرفت و قوانين و مقررات موجود نيز در راستاي استفاده بهينه از فرصت ها و سوق دادن كشور به سوي كسب مقام اول اقتصادي منطقه اصلاح شود.