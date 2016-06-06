به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حمل و نقل پایانه های هرمزگان، علیرضا مجرد با اشاره به ترانزیت حدود ۱۳۳۹ هزار تن کالا از کشور در ۲ ماهه سال ۹۵ اظهارداشت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد کاهش داشته است. طبق ارزیابی جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، این میزان جا به جایی کالا موجب شده است تا بندرعباس از بین ۲۲ مرز زمینی و ۱۰ مرز آبی کشور فعال ترین مرز ترانزیتی انتخاب شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان با تاکید بر اینکه این مرز با اختصاص ۳۶ درصد از ترانزیت ورودی کالا به خود ، پرکارترین مرز در بین ۳۲ مرز کشور شناخته شد گفت: با توجه به قرار گرفتن بندرعباس در کریدور مهم بین المللی و ترانزیتی جنوب - شمال، سالانه مقادیر زیادی از کالاها و مواد مصرفی به کشورهای آسیای شمالی و اروپا از این مرز ترانزیت می شود.

مجرد با اشاره به جابه جایی بیش از ۴۸۸ هزارتن کالا طی دوماهه سالجاری از مرز بندرعباس تصریح کرد: در این مدت ۴۸۷هزار و ۷۳۶ تن کالا به بندرعباس وارد و به دیگر مرزهای کشور ترانزیت شده که مواد سوختی، انواع پنبه، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی بیشترین کالاهای ترانزیت شده از بندرعباس است.

وی بندر امام، بازرگان، دوغارون و لطف آباد را فعال ترین مرز در ترانزیت خروج کالا از کشور عنوان کرد و ابرازداشت: ۷۵ هزار و۸۰۶ تن کالا در ترانزیت خروجی از مرز بندرعباس خارج شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان در پایان، مرزهای پرویزخان، بازرگان، لطف آباد و سرخس را از دیگر مرزهای فعال کشور در زمینه ترانزیت ورود کالا نام برد و گفت: ۷۴ درصد از حجم کل ترانزیت ورود کالا در کشور از طریق مرزهای نام برده شده صورت گرفته و تنها ۲۶ درصد به سایر مرزهای کشور تعلق یافته است.