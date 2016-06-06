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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اعلام کرد:

پیش بینی خرید تضمینی ۲۵۰هزار تن گندم از کشاورزان استان مرکزی

پیش بینی خرید تضمینی ۲۵۰هزار تن گندم از کشاورزان استان مرکزی

اراک- مدیر تعاون روستایی استان مرکزی گفت: سال گذشته ۱۶۵هزار تن از گندم مازاد کشارزان استان مرکزی به صورت تضمینی خریداری شد و پیش بینی می شود امسال این مقدار به ۲۵۰هزار تن برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: سال گذشته از ۲۷۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان، ۱۶۵ هزار تن به صورت تضمینی از آنها خریداری شد و امسال نیز ۷۵ درصد از گندم مازاد کشاورزان توسط تعاون روستایی خریداری می شود.

وی افزود: همچنین سال گذشته ۳۸هزار تن کود خریداری و در استان توزیع شد که هشت هزار تن توسط اتحادیه های روتایی و ۳۰ هزار تن نیز توسط شرکت خدمات حمایتی تهیه شده بود و امسال نیز تاکنون سه هزار و ۵۰۰ تن کود خریداری و در استان توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی بیان کرد: امسال خرید تضمینی شیر نیز در استان در چهار شهرستان اراک، خنداب، شازند و خمین آغاز شده است و مقرر است ۹۰۰تن شیر در ماه از دامداران استان به صورت تضمینی خریداری شود که قیمت هر لیتر یک هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

همتی خاطرنشان کرد: شیر خریداری شده به کارخانجات تولید شیر خشک ارائه می شود و پس از فروش محصول شیرخشک، مبلغ خرید تضمینی به دامداران پرداخت می شود.

وی گفت: سال کذشته در استان ۱۶۵هزار تن گندم، ۱۵هزار تن جو و جهار هزار تن کشمش به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد و همچنین در رساتای تهیه و تامین محصولاتی که در استان تولید نمی شوند ۲۷هزار تن ذرت و یک هزار و ۷۰۰ تن میوه خریداری و در استان توزیع شد.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی با تاکید بر لزوم تشکیل صنف های مختلف در حوزه کشاورزی، دامداری و... تصریح کرد: تشکیل این صنف ها رابطه مردم و تولیدکنندگان را با دولت در بسیاری از موارد تسهیل کرده و دست دلالان و واسطه ها را از مانور دادن در این حوزه کوتاه می کند.

همتی افزود: با ایحجاد و فعالیت این تشکل ها ارتباط منطقی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار شده و تا زمانی که این هماهنگی و نظم در ارتباط بخش خصوصی و دولتی به ویزه در بخش کشاورزی و دامداری محقق نشود نمی توان بسیاری از مشکلات از جمله مساله دلال ها و واسطه ها را از امور کوتاه کرد.

وی با اشاره به برنامه های مدنظر در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تعاون روستایی گفت: در این راستا طرح ها و پروژه هایی را برنامه ریزی کردیم  تا حتی المکان از واحدهای مرتبط که به تعطیلی کشیده شده اند لیستی تهیه کنیم و تصمیم گیری لازم درباره حمایت از راه اندازی مجدد این واحدها انجام شود.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در راستای تحقق اقتصا مقاومتی به آن توجه شود مساله تامین به موقع نهاده های کشاورزی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 3678060

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