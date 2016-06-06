به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پالایش نفت بندرعباس، نشست هماهنگی و بررسی میزان پیشرفت طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت بندرعباس با حضور معاون وزیر نفت در پالایشگاه بندرعباس برگزار شد.

در این نشست که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور ، پیمانکاران، مدیران و مسئولان شرکت پالایش نفت بندرعباس و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به عنوان مجری طرح حضور داشتند آخرین پیشرفت‌های طرح و برخی موانع طرح به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

بر اساس این گزارش در این نشست میزان حجم کار باقی مانده در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت بندرعباس به ویژه در بخش های PIPING و جوشکاری‌های آن، ایستگاه‌های برق و کمپرسورها و نیروی انسانی لازم برای تسریع در کار به ویژه در واحد CCR بررسی شد.

معاون وزیر نفت پیش از نشست با حضور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت از عملیات اجرایی واحدها به ویژه واحد CCR و روند نصب کمپرسورها piping و همچنین اتاق کنترل طرح افزایش ظرفیت بازدید کرد.

بر اساس گزارش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به عنوان مجری طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین شرکت پالایش نفت بندرعباس, این طرح اکنون ۹۶.۷ درصد پیشرفت دارد.

در ادامه حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور در بندرعباس, وی با حضور در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس که در مجاورت شرکت پالایش نفت بندرعباس در حال ساخت است نیز نیز بازدیدکرد.

طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس دارای ۹ واحد اصلی است که واحدهای تصفیه نفتای سنگین با ظرفیت ۲۵ هزار بشکه در روز، واحد تصفیه نفتای سبک با ظرفیت ۲۱ هزار بشکه در روز، واحد تبدیل کاتالیستی با ظرفیت ۲۵ هزار بشکه در روز واحد تصفیه نفت گاز با ظرفیت ۵۰ هزار بشکه در روز و واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت ۱۲۰ تن در روز از واحد های مهم این طرح است.

بر اساس این گزارش با اجرای این طرح تولید بنزین به میزان ۳ میلیون لیتر در روز افزایش می یابد و ۸ میلیون لیتر در روز نفت گاز با کیفیت یورو ۵ تولید می شود و همچنین میزان تولید گوگرد گرانول به ۲۵۰ تن در روز می رسد.