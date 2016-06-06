طرح مکالمه رایگان با موبایل برای ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه مبارک رمضان امسال، مشترکان همراه اول می توانند با ثبت نام رایگان در طرح ۵۵+۵ در هر تماس داخل شبکه خود پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه رایگان صحبت کنند.

بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکان همراه اول می توانند در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت)، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه طبق تعرفه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند. تخفیف ۵۵+۵ در حالت جابجایی در شبکه روستایی و سایر اپراتورها، قابل استفاده نیست.

زمان اجرای این طرح، ۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر ماه سال جاری بوده و تمامی مشترکین فعال دائمی و اعتباری، در صورت فعال سازی طرح، می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

همراه اولی ها می توانند از بامداد اولین روز ماه مبارک رمضان (۱۸ خرداد)، با ارسال عدد ۱ لاتین به ۸۰۵۵ و یا شماره گیری #۴۵۱*۱۰* در این طرح ثبت نام کنند.