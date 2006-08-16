به گزارش خبرنگار مهر، مدير گروه فيلم و سريال شبكه تهران در نشست خبري مديران اين شبكه با نمايندگان رسانه هاي گروهي با بيان اين مطلب گفت: "امسال 160 فيلم داستاني براي توليد در سيما در نظر گرفته شده كه از اين ميان 30 فيلم سهم شبكه تهران است."

سيدهادي منبتي افزود: "تاكنون 80 فيلمنامه به گروه فيلم و سريال شبكه رسيده كه از اين تعداد با موضوعات اجتماعي و مناسبتي فيلمنامه هايي را براي توليد انتخاب مي كنيم و كار توليد آنها از شهريورماه آغاز مي شود. بودجه سال 85 از تيرماه عملياتي شده و ما قصد داريم توليد اين تعداد فيلم ها را تا تيرماه سال آينده به پايان برسانيم."

وي ادامه داد: "براي توليد اين فيلم ها با كارگردانان سينمايي صحبت شده است. زمان كارهاي نگاتيوي با فيلم هاي ديجيتالي متفاوت است و اين فيلم ها با هزينه كمتري توليد مي شود، اما الزاما نمي توان گفت اين فيلم ها بي كيفيت هستند."

منبتي از تشكيل گروههاي نمايشي در سيما خبر داد و گفت: "اين گروه حدود يك ماه و نيم است كه راه اندازي شده و تمامي گروه هاي فيلم و سريال شبكه هاي مختلف عضو آن هستند. مرتضي ميرباقري معاون سيما و عليرضا برازش مدير شبكه يك عضو اين گروه هستند و در جلسات اين گروه موضوعات كاري برنامه ريزي مي شود."

وي ادامه داد: "يكسري از توليدات مناسبتي و يكسري غيرمناسبتي هستند و ما سعي مي كنيم در توليد فيلم هاي سينمايي و سريال ها از كارهاي تكراري پرهيز كنيم."

مدير گروه فيلم و سريال شبكه تهران با اشاره به پخش فيلم هاي خارجي از اين شبكه گفت: "تلاش مي كنيم مقدار پخش فيلم هاي خارجي را از اين شبكه كم كنيم. در حال حاضر نسبت توليد فيلم ايراني به خارجي سه به يك است."

وي در ادامه جلسه به تشريح فيلم هاي در دست توليد اين شبكه پرداخت و از مجموعه ها و فيلم هاي تلويزيوني "به دنيا بگوييد بايستد"، "روزي كه خواهيم مرد"، "بوي خوش زندگي"، "سلام"، "در خيابان هاي شهر"، "مستانه"، "دخترم سارا"، "سرزمين مادري"، "همسر پنجم"، "نبرد سرخ" و "آژير بي صدا" به عنوان توليدات تازه اين شبكه نام برد.

سيدامير سيدزاده، تهيه كننده مجموعه تلويزيوني "روزي كه خواهيم مرد"، هم درباره اين مجموعه گفت: "اسفند 84 طرح اين سريال به شبكه داده شد. محمدرضا اعلامي كارگردان مجموعه است و دانيال حكيمي، حسن پورشيرازي، فقيهه سلطاني، جواد رضويان، بيوك ميرزايي و ... در آن بازي مي كنند. اين مجموعه در 25 قسمت 40 دقيقه اي ساخته مي شود كه تاكنون 30 درصد كار فيلمبرداري و 53 لوكشين براي فيلمبرداري انتخاب شده است."

وي ادامه داد: "نزديك به هفت قسمت از مجموعه تدوين شده و كار ساخت موسيقي، تيتراژ و تدوين همزمان مجموعه در موسسه فرهنگي هنري بط در حال انجام است."