همکاری ایران با ۴ کشور در بخش حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد در اجلاس هفتمین اجلاس سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های بین‌المللی و ساخت (IIICF) که در ماکائو چین برگزار شد، ضمن معرفی مختصری شرایط جغرافیایی و جمعیتی ایران به برنامه دولت برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌و نقل ایران همراه با پایین نگه داشتن نرخ تورم اشاره کرد.

نورزاد افزود: بدین منظور دولت ایران برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در پروژه‌های زیرساختی حمل‌و نقل، بسترهای مناسبی را فراهم کرده و طی کنفرانسی که در سال ۲۰۱۵ در تهران برگزار شد، ضمن معرفی پروژه‌های آزادراهی و ریلی آماده سرمایه‌گذاری در ایران، این تسهیلات و مشوق‌ها را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارایه داد.

نماینده ایران در اجلاس ماکائو، ادامه داد: دولت ایران اولویت‌های کلیدی را توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل تعیین کرده و فضای اقتصادی قابل اطمینانی را برای مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌ها مهیا کرده است. ما ضمن استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی بسیار علاقمند و مشتاقیم تا این سرمایه‌گذاران وارد بازار ایران شوند و از سود این فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند؛ چرا که ایران به عنوان کشوری استراتژیک به عنوان چهارراه منطقه می‌تواند شمال و جنوب و غرب و شرق را پیوند داده و نقطه اتصال کریدورهای بین المللی باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی سهم عمده سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حمل‌و نقل ایران را متعلق به پروژه‌های ریلی عنوان کرد و پروژه‌های آزادراهی را حائز رتبه دوم در این زمینه دانست.

معاون وزیر راه‌ و‌ شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر سهم حمل‌و نقل در ایران در بخش بار و مسافر به ترتیب با ۹۵ و ۹۴ درصد بر عهده جاده است که بنابر برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر است تا سال ۲۰۲۵ با توسعه حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی این عدد در بخش بار به ۷۸ درصد و در بخش مسافر به ۶۸ درصد تقلیل پیدا کند.

نماینده ایران در اجلاس ماکائو اضافه کرد: سهم راه‌آهن در حمل بار ۴.۹ درصد و در حمل مسافر ۳ درصد است که در سال ۲۰۲۵ این اعداد به ترتیب به ۲۱ و ۱۶ درصد ارتقا خواهد یافت. در حمل‌و‌نقل هوایی نیز در حال حاضر در بخش بار ۰.۰۱ درصد و در بهش مسافر ۳ درصد است که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ترتیب ۱ و ۱۶ درصد افزایش پیدا می‌کند.

نماینده ایران در اجلاس ماکائو ضمن تشریح وظایف وزارت راه‌ و‌ شهرسازی و شرکت ساخت‌و‌توسعه در زیرساخت‌های حمل‌و نقل ایران به آمار زیربناهای حمل و نقل در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ایران ۱۰ هزار و ۱۷۱ کیلومتر راه آهن، ۲ هزار و ۳۴۰ کیلومتر آزادراه و ۴۰ هزار کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دست بهره برداری است.

نورزاد ادامه داد: به این میزان می توان ۳ هزار و ۴۳۸ کیلومتر راه آهن، هزار و ۲۳۹ کیلومتر آزادراه و ۵ هزار و ۷۴۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دست ساخت را نیز اضافه کرد. علاوه بر این ۴ هزار و ۹۱۶ کیلومتر خط ریلی، هزار و ۷۱۱ کیلومتر آزادراه و هزار و ۷۶۰ کیلومتر برزگراه و راه اصلی نیز در حال حاضر در ایران در دست طراحی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه پروژه های آماده سرمایه‌گذاری آزادراه و راه آهن را معرفی و به تشریح هر یک پرداخت.

نورزاد با اشاره به فضای باز اقتصادی ایران بعد از رفع تحریم‌های بین المللی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در زیرساخت های حمل و نقل نه تنها به کنترل هزینه ها می‌انجامد بلکه به اجرایی‌شدن موثر پروژه ها نیز کمک خواهد کرد.

وی همچنین از همکاری با کشورهای چین، کره جنوبی، هندوستان، ژاپن خبر داد و گفت: ما ضمن استفاده از تجارب کشورهای دیگر در زمینه ساخت زیربناهای حمل و نقل، در تکمیل کریدورهای حمل و نقلی موثر و لجستیک در منطقه نیز فعالانه مشارکت می‌کنیم تا تسهیل ارتباطات بین المللی را فراهم آوریم.

نماینده ایران در اجلاس ماکائو در پایان اظهار امیدواری کرد تا با حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران امکان بهره مندی از فناوری های روز جهانی در ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در ایران فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این اجلاس با وزاری حمل و نقل و مقامات اجرایی و علمی فعال در حوزه زیرساخت های حمل و نقل از جمله وزیر حمل و نقل انگلیس، وزیر حمل و نقل آفریقای جنوبی، وزیر حمل و نقل جمهوری تاجیکستان، رئیس مرکز تجارت جهانی در ماکائو، قائم مقام شرکت همکاری‌های مهندسی و ساخت دولت چین نیز دیدار کرد.